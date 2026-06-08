Angelo Pasini è il nuovo sindaco di Vignola. Il candidato sindaco del centrodestra ha travolto al ballottaggio il centrosinistra del primo cittadino uscente Emilia Muratori. La sfida al secondo turno finisce 62,46% contro 37,54%, in termini assoluti parliamo di 6166 voti contro 3706. Una sconfitta che di fatto - complice un calo non molto vistoso dell'affluenza - vede incrementare lo scarto del primo turno, quando Pasini ottenne 5175 preferenze contro le 3425 della Muratori. La decisione dei due candidati usciti sconfitti due settimane fa (Adani e Cavani) di evitare apparentamenti ha dunque premiato il centrodestra, punendo in modo vistoso l'asse Pd-5Stelle-Avs. Per la Muratori - sostenuta in modo determinante dalla corrente Pd vicina a Giancarlo Muzzarelli - una battuta d'arresto importante e uno dei pochi casi nei quali nel modenese un sindaco eletto del centrosinistra non ottiene la riconferma il secondo mandato.
Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori
Una sconfitta che vede incrementare lo scarto del primo turno in termini di numeri assoluti: finisce 6166 a 3706
Una sconfitta che vede incrementare lo scarto del primo turno in termini di numeri assoluti: finisce 6166 a 3706
Angelo Pasini è il nuovo sindaco di Vignola. Il candidato sindaco del centrodestra ha travolto al ballottaggio il centrosinistra del primo cittadino uscente Emilia Muratori. La sfida al secondo turno finisce 62,46% contro 37,54%, in termini assoluti parliamo di 6166 voti contro 3706. Una sconfitta che di fatto - complice un calo non molto vistoso dell'affluenza - vede incrementare lo scarto del primo turno, quando Pasini ottenne 5175 preferenze contro le 3425 della Muratori. La decisione dei due candidati usciti sconfitti due settimane fa (Adani e Cavani) di evitare apparentamenti ha dunque premiato il centrodestra, punendo in modo vistoso l'asse Pd-5Stelle-Avs. Per la Muratori - sostenuta in modo determinante dalla corrente Pd vicina a Giancarlo Muzzarelli - una battuta d'arresto importante e uno dei pochi casi nei quali nel modenese un sindaco eletto del centrosinistra non ottiene la riconferma il secondo mandato.
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