Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Angelo Pasini è il nuovo sindaco di Vignola. Il candidato sindaco del centrodestra ha travolto al ballottaggio il centrosinistra del primo cittadino uscente Emilia Muratori. La sfida al secondo turno finisce 62,46% contro 37,54%, in termini assoluti parliamo di 6166 voti contro 3706. Una sconfitta che di fatto - complice un calo non molto vistoso dell'affluenza - vede incrementare lo scarto del primo turno, quando Pasini ottenne 5175 preferenze contro le 3425 della Muratori. La decisione dei due candidati usciti sconfitti due settimane fa (Adani e Cavani) di evitare apparentamenti ha dunque premiato il centrodestra, punendo in modo vistoso l'asse Pd-5Stelle-Avs. Per la Muratori - sostenuta in modo determinante dalla corrente Pd vicina a Giancarlo Muzzarelli - una battuta d'arresto importante e uno dei pochi casi nei quali nel modenese un sindaco eletto del centrosinistra non ottiene la riconferma il secondo mandato.

