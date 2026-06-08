Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Una sconfitta che vede incrementare lo scarto del primo turno in termini di numeri assoluti: finisce 6166 a 3706

1 minuto di lettura

Angelo Pasini è il nuovo sindaco di Vignola. Il candidato sindaco del centrodestra ha travolto al ballottaggio il centrosinistra del primo cittadino uscente Emilia Muratori. La sfida al secondo turno finisce 62,46% contro 37,54%, in termini assoluti parliamo di 6166 voti contro 3706. Una sconfitta che di fatto - complice un calo non molto vistoso dell'affluenza - vede incrementare lo scarto del primo turno, quando Pasini ottenne 5175 preferenze contro le 3425 della Muratori. La decisione dei due candidati usciti sconfitti due settimane fa (Adani e Cavani) di evitare apparentamenti ha dunque premiato il centrodestra, punendo in modo vistoso l'asse Pd-5Stelle-Avs. Per la Muratori - sostenuta in modo determinante dalla corrente Pd vicina a Giancarlo Muzzarelli - una battuta d'arresto importante e uno dei pochi casi nei quali nel modenese un sindaco eletto del centrosinistra non ottiene la riconferma il secondo mandato.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Vignola, vittoria di Pasini, il centrodestra esulta: 'Elettorato ha saputo premiare la compattezza'

Vignola, vittoria di Pasini, il centrodestra esulta: 'Elettorato ha saputo premiare la compattezza'

Ballottaggio Vignola, affluenza definitiva al 53%

Ballottaggio Vignola, affluenza definitiva al 53%

'Mentre a Mirandola infervora il Festival della Memoria, in Aimag si celebra il festival degli smemorati'

'Mentre a Mirandola infervora il Festival della Memoria, in Aimag si celebra il festival degli smemorati'

Elezioni Vignola, affluenza in calo alle ore 23

Elezioni Vignola, affluenza in calo alle ore 23

Ballottaggio a Vignola: affluenza al 30% alle 19: in calo di 3 punti rispetto al primo turno

Ballottaggio a Vignola: affluenza al 30% alle 19: in calo di 3 punti rispetto al primo turno

Vignola, nelle ore del ballottaggio continuano le grandi manovre per le candidature Pd a Roma

Vignola, nelle ore del ballottaggio continuano le grandi manovre per le candidature Pd a Roma

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Nubifragio: tra Carpi e la Bassa aumenta il conto dei danni

Nubifragio: tra Carpi e la Bassa aumenta il conto dei danni

Modena, in 300 alla manifestazione di Fdi: in piazza coi meloniani i sostenitori di Vannacci e Giovanardi, bloccato corteo anarchico

Modena, in 300 alla manifestazione di Fdi: in piazza coi meloniani i sostenitori di Vannacci e Giovanardi, bloccato corteo anarchico

Strage di Modena, Pd, M5S, Rifondazione, Cgil e Anpi in piazza: ‘Via le canaglie fasciste’

Strage di Modena, Pd, M5S, Rifondazione, Cgil e Anpi in piazza: ‘Via le canaglie fasciste’

Articoli Recenti 15.000 persone ascoltate ed assistite: il bilancio 2025 di Caritas raccontato dalla direttrice Suor Maria Bottura

15.000 persone ascoltate ed assistite: il bilancio 2025 di Caritas raccontato dalla direttrice Suor Maria Bottura

Donne, e studentesse, che fanno impresa: inaugurato il murale che omaggia le imprenditrici

Donne, e studentesse, che fanno impresa: inaugurato il murale che omaggia le imprenditrici

Festa della Repubblica Modena, voce agli studenti

Festa della Repubblica Modena, voce agli studenti

La passione per la montagna e il Parmigiano Reggiano conquista il Cimone

La passione per la montagna e il Parmigiano Reggiano conquista il Cimone