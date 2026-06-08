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Ballottaggio Vignola, affluenza definitiva al 53%

Ballottaggio Vignola, affluenza definitiva al 53%

Partecipazione di quasi 5 punti percentuali inferiore rispetto al primo turno, quando al termine della due giorni di voto, si erano recati alle urne il 57,81%

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E' del 52,99% l'affluenza definitiva al momento della chiusura dei seggi, alle 15 di oggi, a Vignola per il ballottaggio per la individuazione del nuovo sindaco. Una partecipazione al voto di quasi 5 punti percentuali inferiore rispetto al primo turno, quando al termine della due giorni di voto, si erano recati alle urne il 57,81% degli aventi diritto.

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