Un appuntamento di prestigio per l’estate gialloblù e di tutti i tifosi e gli sportivi modenesi. Sabato 8 agosto alle ore 18 lo Stadio “Alberto Braglia” ospiterà l’amichevole tra il Modena e la Fiorentina, una sfida dal fascino speciale che porterà in città una delle realtà più importanti del calcio italiano.
Per la squadra guidata da Daniele Galloppa sarà l’ultimo banco di prova prima dell’inizio della stagione ufficiale, l’occasione ideale per misurare la crescita del gruppo e rifinire gli ultimi dettagli in vista degli impegni che contano.
Dopo il test di lusso contro i viola, l’attenzione si sposterà infatti sul debutto in Coppa Italia, in programma nel weekend di Ferragosto sul campo del Venezia, con giorno e orario ancora da definire.
Un evento da non perdere per il pubblico gialloblù: il Braglia si prepara a vestirsi a festa per accogliere una serata di grande calcio e per abbracciare il nuovo Modena a pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione.
Tutte i dettagli e le info sulla partita verranno comunicati prossimamente.
Modena Calcio: l'8 agosto, al Braglia, l'amichevole con la Fiorentina
Dopo il ritiro test per i gialli e per mister Galloppa, prima dell'inizio della stagione con il debutto in Coppa Italia
Un appuntamento di prestigio per l’estate gialloblù e di tutti i tifosi e gli sportivi modenesi. Sabato 8 agosto alle ore 18 lo Stadio “Alberto Braglia” ospiterà l’amichevole tra il Modena e la Fiorentina, una sfida dal fascino speciale che porterà in città una delle realtà più importanti del calcio italiano.
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