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Dal 1° luglio al via la campagna abbonamenti del Modena FC

Dal 1° luglio al via la campagna abbonamenti del Modena FC

Inizio con la prima delle due fasi previste, dedicate alla prelazione per i 'vecchi abbonati'

1 minuto di lettura

Prende il via domani, mercoledì 1° luglio, la Campagna Abbonamenti del Modena FC per la stagione 2026/27. Le sottoscrizioni apriranno a partire dalle ore 10:00 con le modalità di seguito indicate.
L’abbonamento darà diritto ad assistere a tutte le partite casalinghe della stagione regolare del Campionato di Serie BKT 2026/2027.

 

Due le fasi previste
FASE 1
RINNOVO ABBONAMENTO – mercoledì 1 luglio ore 10:00 – domenica 19 luglio ore 23:59
Per tutta la durata della fase 1 sarà garantita la conferma del posto agli abbonati 2025/26 che potranno rinnovare l’abbonamento confermando il vecchio posto, con prezzi interi a partire da 190 € (prezzi prelazione).
CAMBIO POSTO/SETTORE – lunedì 20 luglio ore 15:00 – mercoledì 22 luglio ore 23:59
Tutti i posti non confermati in precedenza verranno liberati e resi disponibili all’acquisto. Durante questa fase gli abbonati 2025/26 potranno cambiare posto/settore mantenendo il prezzo prelazione.

 

FASE 2
NUOVO ABBONAMENTO – giovedì 23 luglio ore 12:00 – venerdì 21 agosto ore 23:59 Vendita libera.
Resta attivo il solo listino PREZZI NUOVI ABBONATI, a partire da 230 €.

 

MODALITA’ D’ACQUISTO
L’abbonamento è acquistabile:
• Online sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/
• Modena Store – via del Taglio 22
• Nei punti vendita Vivaticket

 

L’abbonamento sarà automaticamente caricato sulla Modena Card, indispensabile per accedere allo stadio. Contestualmente il sottoscrittore otterrà un tagliando segnaposto come ricevuta dell’avvenuta transazione e al fine di identificare il proprio settore-fila-posto all’interno dello stadio.
Per la sottoscrizione dell’abbonamento 2026/27 è necessario essere in possesso di Modena Card in corso di validità.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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