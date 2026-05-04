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Dilettanti, i playoff e playout di domenica

Dilettanti, i playoff e playout di domenica

In serie D semifinali playoff Lentigione-Palazzolo e Pistoiese-Piacenza, playout Crema-Coriano e Imolese-Sasso Marconi

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Questo il programma dei playoff e playout di domenica dei gironi che interessano le modenesi.

SERIE D. Semifinali playoff Lentigione-Palazzolo e Pistoiese-Piacenza, playout Crema-Coriano e Imolese-Sasso Marconi.

ECCELLENZA. Semifinali playoff Fiorenzuola-Terre e Vianese-Pontenurese, playout Formigine-Campagnola.

PROMOZIONE B. Playout Sammartinese-Baiso (la finale playoff Castellarano-Sanmichelese il 17/5).

PRIMA C. Semifinale playoff Modenese-United Albinea. Playout Povigliese-Novellara.

PRIMA D. Semifinale playoff Mirandolese-Spilamberto. Playout Solignano-Colombaro. SECONDA. Playoff regionali: Bobbio Perino-Siepel. Bellaria, Busseto-Virtus Mandrio, Pavullo-Dogatese, Libertas Ghepard-Atl. Prog. Montagna, Athletic Club-Pol. Capanni, Porto Fuori-Real Rimini, Riolese Sportiva-Team Crociati. Playout girone E” ritorno Real Dragone-Real Maranello (and. 1-1).

TERZA. nel girone “A” semifinali San Francesco-Bortolotti e Cimone-Magreta; nel girone “B” semifinali Borghetto Sant’Anna-San Damaso U21 e Union 81-Sozzigalli. Nel girone di Reggio semifinali Cortilese-Invicta Gavasseto e Fosdondo-Cadelbosco.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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