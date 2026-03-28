La neve ferma i dilettanti, ma solo a metà

L'abbondante nevicata che ha colpito l'Appennino di Modena giovedì notte ha reso impraticabili molti campi. Il Polinago però si è attivato per spalare il proprio campo in sintetico e così domani si giocheranno due partite, Lama 80-Vis San Prospero di Prima D (ore 15.30) e, dalle 18, Real Dragone-Audax Casinalbo di Seconda F. Non è riuscito invece a spalare il campo il Cimone visto che si sperava che al Groppo di Riolunato la neve andasse via e così Cimone-Montefiorino di Terza A di domani è stata rinviata a martedì 7 aprile alle 21 a Polinago (guarda caso...). In Promozione troppa neve anche a Monteombraro e così la squadra locale affronterà domani la Riese a Crespellano (ore 18). Si giocherà invece regolarmente Bortolotti-Fonda Pavullese (Terza A) perché a Pievepelago è caduta pochissima neve che si è già sciolta nella mattinata di oggi.

Matteo Pierotti