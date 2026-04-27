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Modena, 15enne marocchino denunciato: nascondeva un cutter nello zainetto

Modena, 15enne marocchino denunciato: nascondeva un cutter nello zainetto

Al termine degli accertamenti a suo carico, il minore è stato riaffidato alla comunità di accoglienza che lo ospita

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La polizia di Modena ha denunciato un ragazzo di 15 anni, di nazionalità marocchina, per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Nel tardo pomeriggio del 18 aprile scorso, il minore è stato fermato per un controllo di Polizia nei pressi di Emilia Park, con la collaborazione di personale della vigilanza privata, preventivamente sensibilizzata a segnalare situazioni sospette. Il giovane era stato notato mentre si nascondeva tra le auto in sosta. Visibilmente nervoso e insofferente all'atto del controllo, è stato trovato in possesso di un cutter, che nascondeva nel proprio zainetto. Poiché privo di documenti, è stato anche denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri. Al termine degli accertamenti a suo carico, il minore è stato riaffidato alla comunità di accoglienza che lo ospita.

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