Schianto sulla Statale a Montale: 3 feriti

Grave incidente poco dopo le ore 18 sulla SS12 a Montale Rangone. Un'auto con tre giovani a bordo e uscita di Strada schiantandosi.
Nell'urto, a riportare le conseguenze più serie, un 20 enne, sbalzato dall'abitacolo. È stato trasportato al Trauma Team del Baggiovara. Con lui viaggiavano due ragazze: una ventenne, in codice 2, trasferita al Sant’Agostino Estense, e una ventitreenne, in codice 1, accompagnata al Policlinico di Modena. Sul posto, tre ambulanze. Accertamenti sulla dinamica dello schianto da parte dei Carabinieri di Sassuolo.