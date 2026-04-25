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Schianto sulla Statale a Montale: 3 feriti

Schianto sulla Statale a Montale: 3 feriti

Il più grave un 20enne, ricoverato al trauma center di Baggiovara

1 minuto di lettura

Grave incidente poco dopo le ore 18 sulla SS12 a Montale Rangone. Un'auto con tre giovani a bordo e uscita di Strada schiantandosi.

Nell'urto, a riportare le conseguenze più serie, un 20 enne, sbalzato dall'abitacolo. È stato trasportato al Trauma Team del Baggiovara. Con lui viaggiavano due ragazze: una ventenne, in codice 2, trasferita al Sant’Agostino Estense, e una ventitreenne, in codice 1, accompagnata al Policlinico di Modena. Sul posto, tre ambulanze. Accertamenti sulla dinamica dello schianto da parte dei Carabinieri di Sassuolo.


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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