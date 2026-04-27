Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena: si ribalta con l'auto in pieno centro, estratto dai Vigili del Fuoco

Modena: si ribalta con l'auto in pieno centro, estratto dai Vigili del Fuoco

In corso Canalchiaro, all'altezza di Piazzale San Francesco. Nessun altro mezzo coinvolto

1 minuto di lettura

Ieri sera, domenica 26, intorno alle 21:20, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena è intervenuta d’urgenza in Corso Canalchiaro, nel cuore del centro storico, davanti alla chiesa di San Francesco, a seguito del ribaltamento di una autovettura senza il coinvolgimento di nessun altro mezzo.
All’arrivo sul posto, gli operatori hanno riscontrato la presenza di una persona rimasta incastrata all'interno dell’abitacolo. La squadra di Modena ha operato con tempestività utilizzando cesoie e divaricatori idraulici per liberare l'occupante. Una volta estratto in sicurezza, l'infortunato è stato immediatamente affidato al personale sanitario del 118, presente sul posto con ambulanza e automedica per le cure del caso.
Le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale sono terminate dopo circa un'ora. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell'Ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena vince anche con Milano, ora è finale playoff quinto posto con Trento

Modena vince anche con Milano, ora è finale playoff quinto posto con Trento

Il Cittadella vince in casa e tiene accese le speranze playoff

Il Cittadella vince in casa e tiene accese le speranze playoff

Modena, Pronto soccorso e Cau, Forza Italia: 'Nel 2025 quasi 20mila abbandoni e picco di accessi'

Modena, Pronto soccorso e Cau, Forza Italia: 'Nel 2025 quasi 20mila abbandoni e picco di accessi'

Due cortei divisi, uniti da Bella Ciao

Due cortei divisi, uniti da Bella Ciao

Modena celebra il 25 aprile: 'Coltivare la fiducia che viene solo da una storia collettiva'

Modena celebra il 25 aprile: 'Coltivare la fiducia che viene solo da una storia collettiva'

Modena, dopo la sconfitta di Monza l’obiettivo è limitare i danni

Modena, dopo la sconfitta di Monza l’obiettivo è limitare i danni

Articoli più Letti Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti

Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti 'Polstrada mai così sotto organico, questura in fascia A occasione unica di rilancio'

'Polstrada mai così sotto organico, questura in fascia A occasione unica di rilancio'

Modena, a pochi giorni dal 25 aprile è morto Giuseppe Fogliani, uno degli ultimi partigiani viventi

Modena, a pochi giorni dal 25 aprile è morto Giuseppe Fogliani, uno degli ultimi partigiani viventi

Modena, aggressione a uno steward: denunce e Daspo per 3 tifosi del Palermo

Modena, aggressione a uno steward: denunce e Daspo per 3 tifosi del Palermo

Festa 25 aprile, i Modena City Ramblers a Castelfranco Emilia

Festa 25 aprile, i Modena City Ramblers a Castelfranco Emilia