Modena: si ribalta con l'auto in pieno centro, estratto dai Vigili del Fuoco

Ieri sera, domenica 26, intorno alle 21:20, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena è intervenuta d’urgenza in Corso Canalchiaro, nel cuore del centro storico, davanti alla chiesa di San Francesco, a seguito del ribaltamento di una autovettura senza il coinvolgimento di nessun altro mezzo.

All’arrivo sul posto, gli operatori hanno riscontrato la presenza di una persona rimasta incastrata all'interno dell’abitacolo. La squadra di Modena ha operato con tempestività utilizzando cesoie e divaricatori idraulici per liberare l'occupante. Una volta estratto in sicurezza, l'infortunato è stato immediatamente affidato al personale sanitario del 118, presente sul posto con ambulanza e automedica per le cure del caso.

Le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale sono terminate dopo circa un'ora. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell'Ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

