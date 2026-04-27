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Fermato per un controllo, in auto aveva cocaina e crack

Fermato per un controllo, in auto aveva cocaina e crack

Un trentaduenne italiano con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio. La droga era confezionata in otto dosi per oltre 60 grammi. Il giudice ha disposto l'obbligo di firma

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All'arte degli agenti aveva subito mostrato nervosismo ma non solo. Ha provato a darsena fuga, elemento che ha fatto giungere al suo curriculum anche un'altra denuncia per esistenza pubblica ufficiale. In auto, il 32enne italiano con diversi precedenti per Resistenza pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti, aveva dosi di crack Per un totale di 62,5 g.

I fatti riportano al pomeriggio del 25 aprile quando la Squadra Volante, nel corso di un’attività di pattugliamento in zona stazione ferroviaria - Novi Sad, ha proceduto al controllo di un’autovettura in transito in viale Monte Kosica all’altezza di via Ganaceto.
Durante la fase dell’identificazione il 32enne ha mostrato da subito segni di nervosismo fino al punto di opporre resistenza agli agenti e mettere in atto un tentativo di fuga.
Subito bloccato, è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina del tipo crack per complessivi 62,58 grammi.
Nella mattinata odierna il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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