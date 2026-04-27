Modena, zona Costellazioni: arrestato spacciatore

Un’operazione di controllo del territorio condotta dalla Polizia locale di Modena nel primo pomeriggio del 21 aprile ha portato all’arresto di un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, impegnati in un servizio di osservazione nella zona delle Costellazioni, hanno notato una persona muoversi con atteggiamento sospetto in sella a una bicicletta, mentre un altro giovane parcheggiava la propria auto poco distante per raggiungerlo a piedi. Il comportamento dei due ha attirato l’attenzione degli operatori, che hanno assistito direttamente allo scambio di sostanza stupefacente e denaro.

La cessione è avvenuta in un contesto delicato, nelle immediate vicinanze della parrocchia, dove in quel momento si stavano allenando i ragazzi della scuola calcio, e a ridosso di una struttura dedicata all’assistenza di persone con disabilità.

L’acquirente è stato immediatamente fermato e trovato in possesso di due dosi di cocaina appena acquistate. Nei suoi confronti è stata applicata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 75 del DPR 309/90 per uso personale di stupefacenti, con il contestuale ritiro della patente di guida.

Il pusher ha invece tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga e opponendo resistenza. Nel corso dell’azione ha lanciato la propria bicicletta contro uno degli agenti che gli aveva intimato l’alt e ha cercato di disfarsi della sostanza che portava con sé.

Gli operatori hanno recuperato quanto abbandonato: undici ulteriori dosi di cocaina e due stecche di hashish, già confezionate e pronte per la vendita.

Dopo una breve colluttazione, e grazie all’intervento degli altri agenti sopraggiunti in supporto, l’uomo è stato immobilizzato e arrestato. È stato quindi condotto presso la Casa circondariale di Modena, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria fino all’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Al termine dell’udienza è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.