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Modena, gambiano lancia pietre sulle auto in sosta: sfonda finestrino e ferisce una donna

Modena, gambiano lancia pietre sulle auto in sosta: sfonda finestrino e ferisce una donna

Durante l’accompagnamento in Questura ha anche danneggiato l’autovettura di servizio. Il Gip ha disposto il divieto di dimora a Modena

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Il 20 aprile la polizia di Modena ha arrestato un gambiano di 30 anni per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Intorno alle 18 l'uomo è stato fermato in via Giardini in evidente stato di agitazione dopo aver danneggiato diverse autovetture in sosta, lanciando delle pietre contro parabrezza e carrozzerie, per poi allontanarsi in direzione del centro città. In particolare, un sasso aveva infranto il finestrino anteriore di un veicolo, le cui schegge avevano colpito al capo una signora, che era seduta sul sedile anteriore lato passeggero. La donna è stata soccorsa da personale del 118 e trasportata al pronto soccorso del Policlinico. Giunti sul posto, gli agenti dopo aver assunto informazioni dai testimoni e constatato l’effettivo danneggiamento dei veicoli, hanno rintracciato il 30enne nell’area di attesa della stazione ferroviaria. Durante l’accompagnamento in Questura l’uomo ha opposto resistenza agli agenti fino al punto di danneggiare gravemente l’autovettura di servizio, infrangendone il finestrino posteriore. Il 30enne è stato anche denunciato per lesioni personali aggravate. Il Gip di Modena ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella provincia di Modena.

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