Prima categoria, il Polinago batte l'Atletico Spm e sale in Promozione

Al terzo tentativo il Polinago batte l'Altetico Spm e torna dopo tre anni in Promozione. Mister Daniele Grotti a fine gara: 'Abbiamo finalmente concluso davanti alla nostra gente una cavalcata che ha dei numeri veramente importanti, è dalla 7 giornata che siamo primi con merito vedendo anche il numero di vittorie e la differenza reti, ma soprattutto la qualità del gioco che questi ragazzi hanno imposto in ogni campo. Vittoria che si merita in primis una società di persone veramente stupende e un gruppo di ragazzi e uomini con dei grandi valori morali'.

Il tabellino

POLINAGO – ATLETICO SPM 2-1

POLINAGO: Brambilla, Quattrini, Sernesi, Bellei, Malverti, Meglioli, Turrini, Altariva (66’ Selvallegra), Ferrari (62’ Giannini), Bonvicini (64’ Rosi), Bortolani (77’ Pasini). A disp.: Giuliani, Piacentini, Ori, Puglia, Facchini. All.: Grotti.

ATLETICO SPM: Costa, De Masi (82’ Morandi), Di Renzo, Minozzi, Vanzini, Stanzani, Turci, Caiumi, Malagoli (72’ Gaudino), Richeldi, Bonesi (78’ Atta Osei). A disp.: Moretti, Cavallieri, Alberico, Primavera, Baretti. All.: Minozzi.

ARBITRO: Bononi di Modena.

RETI: 22’ Turrini (P), 58’ Bonesi (A), 61’ Ferrari (P).

NOTE: Ammoniti: Altariva (P), Bonvicini (P).

Matteo Pierotti