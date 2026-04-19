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Modena, mercato straordinario al Novi Sad: ecco quello che resta

Modena, mercato straordinario al Novi Sad: ecco quello che resta

Trovo incredbile che sia consentito a chi ha le bancarelle di lasciare questo scempio

1 minuto di lettura

Buona sera. 

Scattate poco fa, dopo il mercato straordinario tenutosi oggi al Parco Novi Sad.

Trovo incredibile che sia consentito a chi ha le bancarelle di lasciare questo scempio.

Al Comune sta bene così?

Cordiali saluti

Antonio Rizzi 

Foto dell'autore

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