Modena, mercato straordinario al Novi Sad: ecco quello che resta

Buona sera.
Scattate poco fa, dopo il mercato straordinario tenutosi oggi al Parco Novi Sad.
Trovo incredibile che sia consentito a chi ha le bancarelle di lasciare questo scempio.
Al Comune sta bene così?
Cordiali saluti
Antonio Rizzi
Buona sera.
Scattate poco fa, dopo il mercato straordinario tenutosi oggi al Parco Novi Sad.
Trovo incredibile che sia consentito a chi ha le bancarelle di lasciare questo scempio.
Al Comune sta bene così?
Cordiali saluti
Antonio Rizzi
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