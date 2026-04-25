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Bene il 25 aprile, ma perchè dimenticare il 9 novembre e la caduta del Muro?

Bene il 25 aprile, ma perchè dimenticare il 9 novembre e la caduta del Muro?

Valorizzare anche la ricorrenza del 9 novembre con iniziative pubbliche e culturali per trasmettere alle nuove generazioni il senso di quella svolta storica

2 minuti di lettura

Spettabile redazione,

Vi scrivo con spirito costruttivo per proporre una riflessione sul modo in cui, nel nostro contesto locale, viene raccontata e celebrata la memoria storica.

Il 25 aprile rappresenta un momento centrale di commemorazione e partecipazione civile. Tuttavia, appare evidente uno sbilanciamento narrativo rispetto ad altri eventi storici che hanno segnato profondamente l’Europa contemporanea, tra cui la caduta del Muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989. In diversi Paesi europei con cui ho avuto modo di confrontarmi per ragioni professionali, si riscontra una maggiore attenzione a entrambe le dimensioni.

Questa differenza suggerisce una consapevolezza più ampia del fatto che anche il comunismo, nella sua applicazione storica, abbia prodotto derive autoritarie, spesso fondate su una contrapposizione radicale tra classi sociali e su una visione riduttiva della complessità umana. In molti casi, tale visione si è accompagnata a un rifiuto delle radici cristiane del vecchio continente, sostenendo l’idea — rivelatasi fragile — che l’uomo possa bastare a sé stesso senza riferimenti trascendenti. Di qui persecuzioni ancora troppo spesso taciute.

È auspicabile, dunque, che anche nel nostro territorio si sviluppi un approfondimento altrettanto rigoroso e partecipato su questo versante storico, riconoscendo che l’ideologia bolscevica ha inciso sul tessuto europeo per decenni e che alcuni suoi

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retaggi — di natura materialista, autoritaria e anticlericale — possono ancora essere rintracciati in tanti approcci accademici e nel dibattito culturale e sociale contemporaneo.

In quest’ottica, si potrebbe valutare la possibilità di valorizzare anche la ricorrenza del 9 novembre con iniziative pubbliche e culturali capaci di trasmettere alle nuove generazioni il significato di quella svolta storica, con un coinvolgimento emotivo e civile paragonabile a quello che accompagna il 25 aprile.

Un equilibrio più maturo nella lettura del passato potrebbe inoltre favorire una maggiore coesione nel presente, rendendoci più lucidi e determinati nell’affrontare le criticità che interessano oggi la nostra comunità, inclusi fenomeni di degrado e insicurezza che richiedono analisi profonde e risposte condivise.

Albert Camus ci ricorda che «l’integrità non ha bisogno di regole»: essa nasce da uno sguardo capace di tenere insieme le complessità senza cedere alle semplificazioni ideologiche.

Confido che possiate accogliere questo spunto come occasione di dialogo e di arricchimento del dibattito pubblico.

Cordialità,

Celeste Balboni 

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