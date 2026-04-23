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Il ministro Giuli conferma i finanziamenti ai luoghi della Memoria: rientra la polemica del 25 aprile

Il ministro Giuli conferma i finanziamenti ai luoghi della Memoria: rientra la polemica del 25 aprile

Plaude il PD con Ghizzoni (Pres. Fond. Fossoli): 'Lieti della notizia'

2 minuti di lettura
'Accogliamo con piacere la notizia della decisione del ministro della Cultura Alessandro Giuli di ripristinare i fondi agli enti memoriali legati alla Resistenza e all'antifascismo dei quali, a fine marzo, il ministero aveva annunciato la riduzione. Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna, che con il suo presidente Michele de Pascale e l'assessore Gessica Allegni si è immediatamente unita al nostro appello al Governo, dichiarando inoltre che, ove non fosse arrivato un ripensamento, avrebbe coperto completamente la somma mancante': questo il commento di Manuela Ghizzoni presidente della Fondazione Fossoli – ente memoriale che gestisce il Campo di Fossoli, il Museo Monumento al Deportato e le ex sinagoghe di Carpi, e che, a partire da questi siti storici, si occupa di ricerca, divulgazione, formazione e tutela e fruizione del patrimonio materiale.

Un tema, quello del taglio ai fondi ai luoghi della memoria, che da subito aveva costituito il tema della polemica che sul fronte politico sarebbe emersa negli eventi del 25 aprile, come lo è stata nei giorni scorsi, avviata dal Partito Democratico e seguita a ruota, anche su Modena, dal sindaco Mezzetti. Nessun taglio.
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L'ipotesi, avanzata inizialmente, non ha avuto sbocco.

'La cosa non può che essere registrata positivamente, come un segno del fatto che si è meglio compresa l'importanza di tali luoghi, che non rappresentano soltanto dei siti fisici, legati a un periodo centrale della storia italiana ed europea del Novecento, né esclusivamente degli spazi simbolici che richiamano i valori della libertà, dell'antifascismo, della democrazia e della Resistenza, ma che sono, inoltre, dei veri e propri 'cantieri di pace', istituzioni continuamente attive nella ricerca, nella salvaguardia della documentazione storica, nella trasmissione delle vicende legate al Novecento e, con esse, dei valori che ci trasmettono, nell'educazione alla democrazia, al rispetto, alla convivenza' - ha affermato Ghizzoni che ha concluso con un invito al Ministro a visitare il campo di Fossoli.
Unendoci alle parole del presidente de Pascale, e del sindaco di Carpi Riccardo Righi, invitiamo il ministro Giuli a visitare il Campo di Fossoli e il Museo al Deportato, per conoscere la nostra attività quotidiana che, a partire dalle evidenze storiche, si proietta verso il futuro'.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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