Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il governo Meloni dice sì all'Ordine del giorno del Pd: 'La Questura di Modena sarà elevata in fascia A'

Il governo Meloni dice sì all'Ordine del giorno del Pd: 'La Questura di Modena sarà elevata in fascia A'

Vaccari e Guerra esultano: 'Una conclusione positiva per un territorio che da tempo chiede a gran voce una maggiore attenzione al tema'

2 minuti di lettura

'Finalmente Modena e tutto il territorio provinciale hanno quel che si meritano, che aspettavano da anni e che sarebbe stato loro dovuto da tempo': non nascondono l’entusiasmo le parole di Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, i parlamentari modenesi del Partito Democratico il cui Ordine del Giorno, nel quale si chiedeva l’elevazione della Questura di Modena in ‘fascia A’ è stato accolto con parere favorevole da parte del Governo.

 

'Siamo davvero molto soddisfatti – continuano i due esponenti Dem che da tempo pungolavano il Governo in ogni modo possibile per portare a casa un risultato così importante - e crediamo che, con il nostro contributo, che si è sommato alle richieste accorate e incessanti che da anni si levano da amministratori, consiglieri regionali, sindacati, associazioni di categoria e cittadini, il territorio della provincia di Modena abbia finalmente ottenuto non già un regalo, ma ciò cui aveva pieno diritto, ovvero una maggiore attenzione alla sicurezza da parte del Governo'.

 

'La misura dell’elevazione – spiegano Vaccari e Guerra, al cui Odg, una volta saputo dell’assenso dell’Esecutivo, ha chiesto di aggiungere la propria firma anche l’onorevole Daniela Dondi di Fratelli d’Italia, - non è soltanto un passaggio formale, tutt’altro: si tratta di un atto che porta in concreto un incremento quantitativo, organizzativo e di professionalità, consentendo un nuovo organico certo, stabile e non soggetto a eventuali scelte una tantum.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Crediamo che questa notizia rappresenti davvero un grande risultato, che premia la forza di volontà dei modenesi, la cui caparbietà non è mai venuta meno, ed è anzi aumentata nel corso degli anni, senza mai arrestarsi davanti a dinieghi, dilazioni, tentativi di metterci delle pezze. Un territorio come il nostro, con la sua popolazione, la sua ricchezza produttiva e la sua estensione, merita l’attenzione che finalmente è arrivata'.

 

Una soddisfazione per un risultato richiesto da tempo arriva anche da Massimo Paradisi, segretario della Federazione provinciale del Pd modenese: 'Non dirò ‘meglio tardi che mai’, ma semplicemente segnalo che il traguardo si deve agli sforzi continui e ripetuti, tra manifestazioni, petizioni, interrogazioni parlamentari, atti formali di ogni tipo, di chi non si è mai arreso davanti ai dinieghi e alle dilazioni di un Governo che, finalmente, si è visto costretto ad assegnare al territorio maggiori risorse. La normativa che ne stabilisce le unità assegnate, infatti, risale al lontano 1989, e da allora è evidente come la provincia sia profondamente cambiata, sia sotto il profilo della popolazione residente che dell’evoluzione socioeconomica, con tutte le conseguenze

da ciò derivanti.

Ringrazio i nostri parlamentari, che hanno sempre rappresentato una sponda importante alle rivendicazioni che si levavano da Modena e dagli altri centri della provincia'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Posta centrale: accesso e area Bancomat trasformato in dormitorio

Posta centrale: accesso e area Bancomat trasformato in dormitorio

Modena, l'attivismo della Maletti e l'asse di ferro con la Diocesi: Mezzetti cede il passo in Fondazione Muratori

Modena, l'attivismo della Maletti e l'asse di ferro con la Diocesi: Mezzetti cede il passo in Fondazione Muratori

Fondazione Muratori, Maletti e monsignor Gazzetti presentano i dati: oltre 300 alloggi per bisognosi

Fondazione Muratori, Maletti e monsignor Gazzetti presentano i dati: oltre 300 alloggi per bisognosi

Accordo Seta, dopo la consultazione Cisl l'azienda attende il referendum 'vero' delle altre 4 sigle

Accordo Seta, dopo la consultazione Cisl l'azienda attende il referendum 'vero' delle altre 4 sigle

Modena, ampliamento della scuola media San Carlo: lavori per 1,3 milioni

Modena, ampliamento della scuola media San Carlo: lavori per 1,3 milioni

Modena, sgomberati bivacchi in via Santa Chiara

Modena, sgomberati bivacchi in via Santa Chiara

Spazio ADV dedicata a Guardiamoci negli occhi
Articoli più Letti Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'

Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Articoli Recenti Sanità area nord: i cittadini chiedono dati e garanzie, sindaci e CTSS propongono un Gruppo di lavoro

Sanità area nord: i cittadini chiedono dati e garanzie, sindaci e CTSS propongono un Gruppo di lavoro

'Ospedali Carpi-Mirandola di pari livello? Senza dati e partecipazione è una presa in giro'

'Ospedali Carpi-Mirandola di pari livello? Senza dati e partecipazione è una presa in giro'

Modena festeggia la Liberazione dall'orrore nazifascista

Modena festeggia la Liberazione dall'orrore nazifascista

Vincenzo Paldino presenta il suo primo libro ‘Controvento’ al Bper Forum di Modena

Vincenzo Paldino presenta il suo primo libro ‘Controvento’ al Bper Forum di Modena