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Modena, l'attivismo della Maletti e l'asse di ferro con la Diocesi: Mezzetti cede il passo in Fondazione Muratori

Modena, l'attivismo della Maletti e l'asse di ferro con la Diocesi: Mezzetti cede il passo in Fondazione Muratori

La Maletti diventa referente imprescindibile delle politiche abitative legate alla cosiddetta 'inclusione sociale' e pone le basi per la candidatura a sindaco

2 minuti di lettura
La notizia ieri - in occasione della presentazione del resoconto sociale - è passata quasi inosservata, eppure ha risvolti dirimenti in chiave politica. I vertici della potentissima Fondazione Ludovico Antonio Muratori, proprietaria di circa 300 alloggi per bisognosi a Modena, sono cambiati. Se fino a fine anno il presidente era lo stesso vescovo monsignor Erio Castellucci e il vicepresidente, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, oggi il presidente è il vicario del vescovo, Giuliano Gazzetti, e la vicepresidente è il vicesindaco Francesca Maletti.
Una svolta formale che cela un netto cambio nei rapporti Diocesi-Comune di Modena e che apre a nuovi scenari. La Maletti con questa promozione conferma l'attivismo sfrenato che l'ha vista protagonista negli ultimi mesi e il tentativo di rinsaldare i rapporti con il Pd muzzarelliano (ne è testimonianza il caso, pur gestito malissimo, Drop-in). Da sempre espressione del mondo economico cattolico modenese, la Maletti storicamente non ha potuto vantare rapporti di piena sintonia col vescovo Castellucci, più vicino al suo ex competitor interno, Giancarlo Muzzarelli, mentre l'asse con don Gazzetti è sempre stato il punto di forza della vicesindaco.
Ecco allora che questa doppia staffetta (Gazzetti per Castellucci e Maletti per Mezzetti) premia oltremodo l'ex consigliere regionale Pd che
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- per gentile concessione di Mezzetti stesso - diventa così referente imprescindibile dell'aspetto economico che sottende alle politiche abitative legate alla cosiddetta 'inclusione sociale' e collante tra il potere politico locale targato Pd e il potere economico della Diocesi che ovviamente poco ha a che vedere con la 'cura' delle anime. Una promozione che alcuni interpretano come il nuovo tentativo di Francesca Maletti di tentare una scalata alla candidatura a sindaco di Modena nel 2029, dopo le famose primarie perse contro Muzzarelli, insinuandosi proprio nelle liti tra il Pd e Mezzetti.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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