Modena, tutti i reddti di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

I dati 2025 si riferiscono ai redditi complessivi che emergono dall'ultima dichiarazione dei redditi (redditi 2024) e sono stati pubblicati, come legge impone insieme alla situazione patrimoniale, nelle settimane scorse sul sito del Comune di Modena. Li abbiamo messi a paragone con quelli del 2023.
GiuntaMassimo Mezzetti (sindaco): da 116.969 euro a 123.008 euro
Francesca Maletti: da 105.525 euro a 119.631 euro
Andrea Bortolamasi: da 66.646 euro a 75.412 euro
Vittorio Ferraresi: da 25.635 euro a 39.744 euro
Carla Ferrari: da 58.707 euro a 37.599 euro
Giulio Guerzoni: da 59.953 euro a 68.233 euro
Vittorio Molinari: da 54.071 euro a 78.026 euro
Federica Venturelli: da 30.768 euro a 56.763 euro
Paolo Zanca: da 22.011 euro a 69.762 euro
Alessandra Camporota: da 170.374 euro a 188.257 euro
Consiglio comunaleMartino Abrate (Avs): da 256.683 euro a 250.908 euro
Paolo Ballestrazzi (Azione): da 34.984 euro a 69.94 euro
Grazia Baracchi (Spazio democratico): da 66.767 euro a 59.551 euro
Paolo Barani (Fdi): da 24.697 euro a 25.427 euro
Luca Barbari (Pd): da 55.732 euro a 63.833 euro
Giovanni Bertoldi (Lega): 19.310 euro nel 2023, non ancora depositato
Alberto Bignardi (Pd): da 92.979 euro a 81.202
Andrea Bosi (Pd): 66.791 euro - dimesso
Antonio Carpentieri (Pd): da 64.385 euro a 104.914 euro
Vincenza Carriero (Pd): da 100.082 euro a 125.030 euro
Francesca Cavazzuti (Pd): da 36.156 euro a 35.012 euro
Lucia Connola (Pd): da 40.770 euro a 32.740 euro
Federica Di Padova (Pd): da 33.751 euro a 34.053 euro
Anna De Lillo: subentrata - oggi 22.256 euro
Daniela Dondi (Fdi): da 109.037 euro a 116.409 eurp
Gianluca Fanti (Pd): da 68.200 euro a 66.289 euro
Laura Ferrari (Avs): da 24.030 euro a 22.742 euro
Francesco Antonio Fidanza (Pd): da 99.436 euro a 96.703 euro
Franco Dario (Fdi): da 21.616 euro a 31.661 euro
Piergiulio Giacobazzi (Fi): da 10.664 euro a 16.000 euro
Fabia Giordano (Pd): da 6.348 euro a 14.903 euro
Diego Lenzini (Pd): da 72.004 euro a 75.439 euro
Stefano Manicardi (Pd): da 7.164 euro a 6.462 euro
Andrea Mazzi (Modena in ascolto): da 63.357 euro a 70.607 euro
Maria Grazia Modena ModenaxModena): da 160.294 euro a 156.512 euro
Luca Negrini (Fdi): da 37.050 euro a 39.641 euro
Katia Parisi (Modena civica): da 91.800 euro a 93.132 euro
Fabio Poggi (Pd): da 92.519 euro a 60.458 euro
Ferdinando Pulitanò (Fdi): da 52.981 euro a 54.187 euro
Elisa Rossini (Fdi): da 79.165 euro a 86.720 euro
Giovanni Silingardi (M5S): da 186.978 euro a 188.662 euro
Giulia Ugolini (Pd): da 125.103