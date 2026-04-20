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Sicurezza urbana, dopo le polemiche giovedì arriva a Modena il comandante della polizia locale di Ferrara

Sicurezza urbana, dopo le polemiche giovedì arriva a Modena il comandante della polizia locale di Ferrara

Il Comitato Modena merita di più: 'Noi vogliamo partire dai fatti, dalle competenze e dai modelli che hanno dimostrato di poter funzionare'

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Dopo le polemiche che hanno visto contrapporsi il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e il collega di Ferrara, Alan Fabbri, giovedì arriva a Modena, invitato dal comitato civico “Modena Merita di Più” di Mattia Meschieri, il comandante della polizia locale di Ferrara Claudio Rimondi.

'L’incontro nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione concreta per comprendere meglio quali siano i poteri reali delle istituzioni locali, quali strumenti possano essere attivati sul territorio e quali modelli amministrativi abbiano prodotto risultati tangibili in altre città emiliane. L’evento si propone come un dialogo diretto, senza slogan e senza semplificazioni, su un tema che tocca da vicino la qualità della vita urbana, la vivibilità dei quartieri e il rapporto tra cittadini, amministrazioni e forze di polizia locale - spiega il Comitato -. Nel corso della serata saranno affrontati alcuni dei temi centrali del dibattito sulla sicurezza urbana: il ruolo tecnico e indipendente della Polizia Locale, l’esperienza del “modello Ferrara”, i reali poteri delle istituzioni locali e il contributo dei cittadini attraverso la sicurezza partecipata. Troppo spesso sulla sicurezza si alimentano slogan, contrapposizioni e semplificazioni. Noi vogliamo invece partire dai fatti, dalle competenze e dai modelli che hanno dimostrato di poter funzionare.

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L’incontro vuole essere anche un momento utile per comprendere similitudini e differenze tra Modena e Ferrara, due realtà urbane che, pur con caratteristiche diverse, si confrontano con temi comuni come il degrado, la gestione degli spazi pubblici, il presidio del territorio e la percezione di insicurezza. In questo senso, la presenza del dottor Rimondi rappresenta un’opportunità importante per approfondire un approccio operativo che in più occasioni è stato indicato come caso di interesse a livello locale e nazionale'.

La serata dal titolo “Sicurezza Urbana: Il Modello Ferrara”, si terrà dunque giovedì 23 aprie alle 20.30 presso la Sala degli Ulivi, in Viale Ciro Menotti 137 a Modena.

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