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Platis (Fi): 'Violenza a Modena, la paura non può diventare normalità'

Platis (Fi): 'Violenza a Modena, la paura non può diventare normalità'

'Chiedere formalmente al Prefetto la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica'

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'A Modena, come in altre realtà del territorio, si moltiplicano aggressioni, risse, violenze e microcriminalità. Per questo chiediamo al primo cittadino del capoluogo e ai sindaci dei comuni maggiormente interessati se non ritengano necessario chiedere formalmente al Prefetto la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica'.

Lo dichiara Antonio Platis, esponente di Forza Italia, intervenendo dopo gli ultimi fatti di cronaca registrati nel modenese.

'Servono una risposta coordinata e una strategia più ampia. Lo diciamo da sempre – incalza l’azzurro - il degrado e la criminalità sono due facce della stessa medaglia. Oggi più che mai serve un’azione forte e chiara di presidio del territorio anche con una polizia locale che sia realmente una forza di prossimità. Così come va preso atto che servono nuove politiche, perché le azioni sulle baby-gang e l’integrazione buonista di questa sinistra sono fallite. Il degrado si contrasta con una città viva, abitata e riconosciuta come bene comune da tutti. Proprio tutti' - conclude Platis.

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