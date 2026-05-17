'Gli accertamenti sono ancora in corso. Le informazioni disponibili sembrano indicare che l'autore fosse in carico ai servizi di salute mentale da anni, senza collegamenti accertati con movimenti di radicalizzazione. Attendiamo che emergano la verità e le responsabilità complete prima di formulare giudizi definitivi: sarà la realtà dei fatti a guidare la valutazione di questo drammatico episodio. Nel frattempo, ci sentiamo in dovere di sottolineare due cose. La prima: se fossero confermati i disturbi psichiatrici gravi già noti ai servizi, questo solleva interrogativi seri e urgenti sullo stato della nostra rete di salute mentale. Perdere il filo di una persona in cura, lasciandola sola con i propri demoni, è un fallimento collettivo.
Strage di Modena, Avs: 'Sbagliato attribuire responsabilità collettive a una comunità straniera'
'Perdere il filo di una persona in cura, lasciandola sola con i propri demoni, è un fallimento collettivo. Non si può continuare a tagliare risorse ai servizi'
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