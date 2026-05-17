Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Strage di Modena, Avs: 'Sbagliato attribuire responsabilità collettive a una comunità straniera'

Strage di Modena, Avs: 'Sbagliato attribuire responsabilità collettive a una comunità straniera'

'Perdere il filo di una persona in cura, lasciandola sola con i propri demoni, è un fallimento collettivo. Non si può continuare a tagliare risorse ai servizi'

2 minuti di lettura
'AVS Modena esprime la propria vicinanza a tutte le persone ferite nell'investimento di ieri pomeriggio in centro città, alle loro famiglie e a quanti hanno vissuto momenti di paura e sgomento. Un pensiero di gratitudine va anche ai quattro cittadini — italiani e stranieri — che con coraggio e prontezza hanno fermato l'autore del gesto. Come comunità modenese, siamo stati colpiti e scossi profondamente da quanto accaduto. Un evento di questa gravità impone riflessione, non reazione immediata'. Così Paola Aime e Maria Teresa Rubbiani di Avs Modena.

 

'Gli accertamenti sono ancora in corso. Le informazioni disponibili sembrano indicare che l'autore fosse in carico ai servizi di salute mentale da anni, senza collegamenti accertati con movimenti di radicalizzazione. Attendiamo che emergano la verità e le responsabilità complete prima di formulare giudizi definitivi: sarà la realtà dei fatti a guidare la valutazione di questo drammatico episodio. Nel frattempo, ci sentiamo in dovere di sottolineare due cose. La prima: se fossero confermati i disturbi psichiatrici gravi già noti ai servizi, questo solleva interrogativi seri e urgenti sullo stato della nostra rete di salute mentale. Perdere il filo di una persona in cura, lasciandola sola con i propri demoni, è un fallimento collettivo.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Non si può continuare a tagliare risorse ai servizi di cura e poi scoprire che le conseguenze ricadono sulle persone più fragili e sull'intera comunità - afferma Avs -. La seconda: in un momento difficile come questo, è essenziale resistere alla tentazione delle analisi rapide e delle conclusioni preconfezionate. Attribuire responsabilità collettive a una comunità straniera sulla base dell'origine dell'autore sarebbe sbagliato sul piano etico e pericoloso su quello civile. Allo stesso modo, ridurre tutto a una patologia individuale senza interrogarsi sui contesti sarebbe una risposta parziale e insufficiente. Modena è una città capace di stare insieme anche nelle ore più difficili. AVS chiede a tutte le istituzioni e a tutti gli attori politici e sociali di contribuire a tenere unita questa comunità, evitando strumentalizzazioni che dividono e alimentano paure, e lavorando invece per risposte concrete: più investimenti nella salute mentale, più coesione, più presenza nei territori'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Grazie a Mattarella e Meloni per la vicinanza dimostrata all’intera comunità emiliano-romagnola'

'Grazie a Mattarella e Meloni per la vicinanza dimostrata all’intera comunità emiliano-romagnola'

Strage di Modena, Salim El Koudri si è avvalso della facoltà di non rispondere al Pm

Strage di Modena, Salim El Koudri si è avvalso della facoltà di non rispondere al Pm

Strage di Modena, la visita di Mattarella e Meloni ai feriti in ospedale a Baggiovara

Strage di Modena, la visita di Mattarella e Meloni ai feriti in ospedale a Baggiovara

Mezzetti chiama Modena in piazza Grande stasera: 'Facciamo comunità di fronte all’orrore'

Mezzetti chiama Modena in piazza Grande stasera: 'Facciamo comunità di fronte all’orrore'

Strage di Modena, in 300 questa mattina al corteo in centro storico

Strage di Modena, in 300 questa mattina al corteo in centro storico

Mezzetti rende omaggio al cittadino che ha bloccato Salim: 'Commozione e ammirazione'

Mezzetti rende omaggio al cittadino che ha bloccato Salim: 'Commozione e ammirazione'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Incidente per sindaco e assessora di Ferrara: lei positiva all'alcoltest si dimette

Incidente per sindaco e assessora di Ferrara: lei positiva all'alcoltest si dimette

Articoli Recenti Modena, dal Comitato un momento di raccoglimento per la tragedia di via Emilia centro

Modena, dal Comitato un momento di raccoglimento per la tragedia di via Emilia centro

Orrore in centro a Modena, Cgil, Cisl e Uil: 'Restiamo uniti'

Orrore in centro a Modena, Cgil, Cisl e Uil: 'Restiamo uniti'

Auto sulla folla a Modena, il presidente de Pascale: 'Un gesto di una gravità inaudita'

Auto sulla folla a Modena, il presidente de Pascale: 'Un gesto di una gravità inaudita'

Auto falcia otto pedoni in centro, Mezzetti: 'Si è fiondato contro le persone sul marciapiede'. Aimi: 'Episodio brutale'

Auto falcia otto pedoni in centro, Mezzetti: 'Si è fiondato contro le persone sul marciapiede'. Aimi: 'Episodio brutale'