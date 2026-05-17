'Grazie a Mattarella e Meloni per la vicinanza dimostrata all’intera comunità emiliano-romagnola'

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che oggi ha accolto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivati all’ospedale Baggiovara di Modena e all’ospedale Maggiore di Bologna per incontrare le persone ferite, i familiari e il personale sanitario impegnato nell’assistenza dopo la tragedia avvenuta ieri pomeriggio nel centro storico di Modena, dove un uomo di 31 anni alla guida di un’auto ha travolto numerosi pedoni causando otto feriti, cinque donne e tre uomini, alcuni dei quali ricoverati ancora oggi in gravi condizioni.
'In questo momento la priorità assoluta è seguire l’evoluzione delle condizioni delle persone ricoverate e stare accanto alle famiglie- sottolinea de Pascale-. La situazione clinica resta molto delicata e il nostro pensiero è rivolto a coloro che si trovano ancora in prognosi riservata. Vogliamo esprimere un ringraziamento profondo alle équipe mediche, al personale sanitario, al sistema dell’emergenza-urgenza, ai soccorritori e alle forze dell’ordine che stanno lavorando senza sosta per assistere i feriti e fare piena luce su quanto accaduto. Mentre medici, infermiere e infermieri sono impegnati a salvare vite umane, magistratura e investigatori stanno portando avanti tutte le attività necessarie per chiarire la matrice e le responsabilità di un fatto così grave, che non può essere in alcun modo sottovalutato. In questa fase serve grande rispetto per il loro lavoro'.
'Di fronte a fatti come questo- aggiunge de Pascale- servono anche equilibrio e senso di responsabilità. Ci sono momenti diversi che non vanno sovrapposti: oggi è il tempo della cura, della vicinanza ai feriti e alle famiglie, del lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, e dell’impegno delle istituzioni a tenere unita una comunità profondamente colpita e spaventata.
Il presidente de Pascale ha contattato telefonicamente le persone intervenute ieri per fermare l’aggressore e, insieme al sindaco di Modena, nei prossimi giorni le incontrerà per ringraziarle personalmente. 'In mezzo a una tragedia così drammatica- afferma- colpisce il coraggio delle persone che sono intervenute senza voltarsi dall’altra parte, mettendo a rischio la propria incolumità per aiutare gli altri e fermare il responsabile.
De Pascale, che parteciperà questa sera al presidio organizzato a Modena alle 19 in piazza Grande, incontrerà nelle prossime ore anche il sindaco Maurizia Rebecchi di Ravarino, comunità dove risiede il responsabile dell’investimento, “per esprimere vicinanza a un territorio profondamente scosso da quanto accaduto'.