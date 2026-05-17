'Ieri sera, mentre rientravo a casa ho voluto telefonare a Luca Signorelli. Nonostante l'ora tarda mi ha risposto e l'ho ringraziato dal profondo del cuore per il suo gesto del pomeriggio. È stato il primo a gettarsi sul criminale che era appena uscito dall'auto'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.
'Non era tenuto a farlo ma l'ha fatto dando anche ad altri l'esempio per seguirlo. Una forza e un esempio civico a cui Modena e tutta l'Italia sta guardando con commozione e ammirazione. Gli ho detto che presto sapremo esprimere il nostro riconoscimento'.
Mezzetti rende omaggio al cittadino che ha bloccato Salim: 'Commozione e ammirazione'
'Una forza e un esempio civico a cui Modena e tutta l'Italia sta guardando con commozione e ammirazione'
'Ieri sera, mentre rientravo a casa ho voluto telefonare a Luca Signorelli. Nonostante l'ora tarda mi ha risposto e l'ho ringraziato dal profondo del cuore per il suo gesto del pomeriggio. È stato il primo a gettarsi sul criminale che era appena uscito dall'auto'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore
Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio
Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte
Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un annoArticoli Recenti
Orrore a Modena, Salim el Koudri nel 2022 venne seguito dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi
Modena, auto sulla folla in centro. Il Sulpl: 'Polizia Locale ancora una volta in prima linea negli scenari più critici'
Controlli Polizia: due uomini segnalati e droga sequestrata a Modena Est
Curava i pazienti Covid, fu accusato di omicidio, ora assolto: il fatto non sussiste