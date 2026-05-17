Mezzetti rende omaggio al cittadino che ha bloccato Salim: 'Commozione e ammirazione'

'Ieri sera, mentre rientravo a casa ho voluto telefonare a Luca Signorelli. Nonostante l'ora tarda mi ha risposto e l'ho ringraziato dal profondo del cuore per il suo gesto del pomeriggio. È stato il primo a gettarsi sul criminale che era appena uscito dall'auto'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.

'Non era tenuto a farlo ma l'ha fatto dando anche ad altri l'esempio per seguirlo. Una forza e un esempio civico a cui Modena e tutta l'Italia sta guardando con commozione e ammirazione. Gli ho detto che presto sapremo esprimere il nostro riconoscimento'.

