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Mezzetti rende omaggio al cittadino che ha bloccato Salim: 'Commozione e ammirazione'

Mezzetti rende omaggio al cittadino che ha bloccato Salim: 'Commozione e ammirazione'

'Una forza e un esempio civico a cui Modena e tutta l'Italia sta guardando con commozione e ammirazione'

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'Ieri sera, mentre rientravo a casa ho voluto telefonare a Luca Signorelli. Nonostante l'ora tarda mi ha risposto e l'ho ringraziato dal profondo del cuore per il suo gesto del pomeriggio. È stato il primo a gettarsi sul criminale che era appena uscito dall'auto'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.
'Non era tenuto a farlo ma l'ha fatto dando anche ad altri l'esempio per seguirlo. Una forza e un esempio civico a cui Modena e tutta l'Italia sta guardando con commozione e ammirazione. Gli ho detto che presto sapremo esprimere il nostro riconoscimento'.

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