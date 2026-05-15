Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Curava i pazienti Covid: accusato di omicidio, ora assolto

Curava i pazienti Covid: accusato di omicidio, ora assolto

Dopo 5 anni l'odissea vissuta del dottor Alberto Dallari giunge al termine, ma i segni rimangono: 'La cosa che mi ha preoccupato di più è stata la gogna mediatica. Solo la Pressa mi ha ascoltato e mi ha dato voce'

3 minuti di lettura
Finisce con una assoluzione piena, perché il fatto non sussiste, il calvario giudiziario del dottor Alberto Dallari, un uomo, un medico di Reggio Emilia, con più di 40 anni di esperienza tra cui il lavoro nella Stroke Unit dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, e che in piena emergenza Covid, quando l'indicazione ufficiale “tachipirina e vigile attesa” regnava sovrana, scelse di agire, curando, i pazienti come aveva sempre fatto nella sua vita. Seguì centinaia di pazienti a domicilio, spesso via telefono, monitorando saturazione, temperatura, sintomi, e garantendo una presenza quotidiana che molti malati ricordano come l’unico punto fermo in settimane di paura in cui anche i medici di base non si spostavano e spesso non erano raggiungibili.
Una paura aumentata anche dai dati sui ricoveri in ospedale e sui decessi. Per questa sua presenza e cura il suo numero di telefono era stato diffuso tra tanti pazienti. Tra questi c'era anche un uomo di Ferrara, affetto da più patologie. Le sue condizioni sono altalenanti. Dallari che quattro anni fa, dopo l'accusa, raccontò la sua vicenda a La Pressa e oggi, dopo la sentenza. nel podcast di Stefano Becciolini e Daniele Giovanardi - sa che sotto un certo livello di saturazione e con determinati parametri l'ospedalizzazione è inevitabile.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
E quel momento arriva. Dallari attiva il medico curante, che a sua volta attiva l’USCA, che non arriva, almeno nelle successive 24 ore. Ci penserà l'ambulanza attivata anche se Gallerani è in grado di camminare. Viene ricoverato autonomamente. In ospedale mostra segni di insofferenza. 'Chiedeva di essere curato da me, in un ospedale dove c'ero io' - ricorda Dallari. 'Gli dissi che poteva fidarsi dei medici che lo avevano in carico. Fu disposta anche una perizia pschiatrica, forse legata al suo stato di agitazione. Fatto che indicava comunque che le sue condizioni a livello fisico non erano gravi. Fatto sta che, da quanto so, venne sedato e poi intubato. Morì dopo alcuni giorni'.

Poco dopo il dottor Dallari iniziò l'incubo. Era Il 12 ottobre 2021. All’alba, sei poliziotti entrano in casa sua per una perquisizione. Vengono sequestrati telefoni, computer, hard disk. Dallari trascorre dieci ore in questura. Dall'ospedale era stato accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso per la morte del paziente. Lo stesso ospedale in cui il paziente era stato ricoverato su indicazione di Dallari, dove il paziente era in grado di camminare nel momento del ricovero, scendendo autonomamente dall'ambulanza, e dove morì dopo circa 30 giorni.

L’Ordine dei Medici avviò tre procedimenti disciplinari. 'Il primo - ricorda Dallari - per un post critico sulla tachipirina, il secondo per l’uso dell’ivermectina, il terzo basandosi esclusivamente su ritagli di giornale'. Arriva anche una sospensione di tre mesi, ma non solo: la clinica privata in cui lavorava rescinde il contratto. Nel suo quartiere, racconta, su 18 famiglie solo due persone e il parroco gli esprimono solidarietà. 'Mi sentii come una pulce in mano a persone che potevano essere senza scrupoli’, ricorda. ‘La cosa più dura non è stata il processo, ma la solitudine’.

Cinque anni dopo, tutto si dissolve in una sentenza del giudice del Tribunale di Ferrara: il fatto non sussiste. Se la parte giudiziaria si è chiusa con una assoluzione piena, nulla potrà compensare anni di isolamento e gli effetti di una vera e propria gogna sociale e mediatica. Dallari ricorda quest'ultima come la più preoccupante, anche oggi. Telecamere sotto casa, giornalisti appostati. Le Iene lo intercettano al distributore, lo seguono fino alla porta di casa. La figlia, una ragazza con disabilità, si trova coinvolta suo malgrado in un clima di assedio.
‘La vergogna dell’informazione è stata la cosa più brutta’, dice oggi. 'L’unica eccezione, sottolinea, fu La Pressa, che grazie alla mediazione di Daniele Giovanardi mi ascoltò e mi diede voce quando nessuno mi ascoltava'. Noi siamo orgogliosi di averlo fatto.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Figurati Modena
Articoli più Letti Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, a Cognento la posta non viene consegnata: residenti in fermento

Modena, a Cognento la posta non viene consegnata: residenti in fermento

Modena, festa per i 100 anni di Alberta Paganelli

Modena, festa per i 100 anni di Alberta Paganelli

Modena, nuova strumentazione in Neonatologia grazie al Panathlon di Maria Carafoli

Modena, nuova strumentazione in Neonatologia grazie al Panathlon di Maria Carafoli

Modena, sfondano oblò ed entrano dal tetto: ennesima razzia su un camper

Modena, sfondano oblò ed entrano dal tetto: ennesima razzia su un camper