Curava i pazienti Covid: accusato di omicidio, ora assolto

Una paura aumentata anche dai dati sui ricoveri in ospedale e sui decessi. Per questa sua presenza e cura il suo numero di telefono era stato diffuso tra tanti pazienti. Tra questi c'era anche un uomo di Ferrara, affetto da più patologie. Le sue condizioni sono altalenanti. Dallari che quattro anni fa, dopo l'accusa, raccontò la sua vicenda a La Pressa e oggi, dopo la sentenza. nel podcast di Stefano Becciolini e Daniele Giovanardi - sa che sotto un certo livello di saturazione e con determinati parametri l'ospedalizzazione è inevitabile.
Poco dopo il dottor Dallari iniziò l'incubo. Era Il 12 ottobre 2021. All’alba, sei poliziotti entrano in casa sua per una perquisizione. Vengono sequestrati telefoni, computer, hard disk. Dallari trascorre dieci ore in questura. Dall'ospedale era stato accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso per la morte del paziente. Lo stesso ospedale in cui il paziente era stato ricoverato su indicazione di Dallari, dove il paziente era in grado di camminare nel momento del ricovero, scendendo autonomamente dall'ambulanza, e dove morì dopo circa 30 giorni.
L’Ordine dei Medici avviò tre procedimenti disciplinari. 'Il primo - ricorda Dallari - per un post critico sulla tachipirina, il secondo per l’uso dell’ivermectina, il terzo basandosi esclusivamente su ritagli di giornale'. Arriva anche una sospensione di tre mesi, ma non solo: la clinica privata in cui lavorava rescinde il contratto. Nel suo quartiere, racconta, su 18 famiglie solo due persone e il parroco gli esprimono solidarietà. 'Mi sentii come una pulce in mano a persone che potevano essere senza scrupoli’, ricorda. ‘La cosa più dura non è stata il processo, ma la solitudine’.
Cinque anni dopo, tutto si dissolve in una sentenza del giudice del Tribunale di Ferrara: il fatto non sussiste. Se la parte giudiziaria si è chiusa con una assoluzione piena, nulla potrà compensare anni di isolamento e gli effetti di una vera e propria gogna sociale e mediatica. Dallari ricorda quest'ultima come la più preoccupante, anche oggi. Telecamere sotto casa, giornalisti appostati. Le Iene lo intercettano al distributore, lo seguono fino alla porta di casa. La figlia, una ragazza con disabilità, si trova coinvolta suo malgrado in un clima di assedio.