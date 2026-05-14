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Modena, festa per i 100 anni di Alberta Paganelli

Modena, festa per i 100 anni di Alberta Paganelli

Gli auguri del vicesindaco e assessore alla Sanità alla centenaria in occasione del compleanno

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Compiere cent’anni è un evento speciale e per questo, ai longevi del territorio modenese, in occasione del compleanno, il Comune consegna la medaglia della Bonissima con dedica particolare, per sottolineare il valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori.

Ha spento cento candeline oggi, giovedì 14 maggio, Alberta Paganelli e per la speciale occasione questo pomeriggio ha ricevuto la visita del vicesindaco e assessore alla Sanità Francesca Maletti che, in rappresentanza del sindaco e dell’intera comunità, le ha rivolto un augurio speciale consegnandole la medaglia in argento della Bonissima e una lettera di auguri firmata dal sindaco Massimo Mezzetti.

Con lei e l’assessore, per festeggiare il traguardo dei cento anni, erano presenti anche il personale della Casa residenza Guicciardini in cui è ospitata, gli altri ospiti della struttura, la sorella Olga e i nipoti.

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