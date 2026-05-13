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La principessa Kate a Reggio Emilia: il sindaco le consegna il Primo Tricolore

La principessa Kate a Reggio Emilia: il sindaco le consegna il Primo Tricolore

La principessa è a Reggio Emilia per una visita di due giorni della sua Royal Foundation for Early Childhood

1 minuto di lettura

È arrivata, in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo di Reggio Emilia, la principessa del Galles, Kate Middleton. Ad attenderla tanti ammiratori, bandiere inglesi, le autorità di Reggio Emilia, decine di membri dell'ambasciata inglese e della stampa estera. Ci sono i bimbi di due classi di 5 anni delle scuole dell'infanzia Robinson e Diana, due degli asili storici del sistema Reggio Children.

La principessa è a Reggio Emilia per una visita di due giorni della sua Royal Foundation for Early Childhood. Dopo l'atterraggio del suo aereo all'aeroporto di Parma, la moglie dell'erede al trono britannico è arrivata in piazza Prampolini. Kate Middleton riceve oggi il Primo Tricolore, massima onorificenza cittadina, da parte del sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e dal prefetto Salvatore Angieri.

Foto Instagram ufficiale della principessa del Galles

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