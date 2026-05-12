Soliera, controlli in 'disco': 121 giovani identificati

Nel corso dello scorso fine settimana, i Carabinieri di Soliera, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Modena e dei Carabinieri del NAS di Parma, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo presso un noto locale di intrattenimento/discoteca di Soliera, frequentato particolarmente da giovani. Identificate di 121 persone, di cui 11 straniere, controlli su 3 autoveicoli.

I Carabinieri del NAS di Parma hanno contestato alcune infrazioni ai gestori del locale, in relazione alle modalità di stoccaggio del ghiaccio e la funzionalità dell’impianto idrico.

'Il servizio - sottolinea il Comando Provinciale dei Carbinieri di Modena- rientra nelle ordinarie attività di controllo disposte dal Comando Provinciale di Modena, conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e tranquillità alla comunità locale, attraverso una presenza attenta e vicina ai cittadini.

