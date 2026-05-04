Ancora un parto in ambulanza a Mirandola dopo la chiusura del punto nascita dell'ospedale mirandolese. L'Ausl sottolinea però - come già avvenuto nei casi precedenti - che anche se fosse stato disponibile il punto nascita la bimba sarebbe comunque nata durante il tragitto. 'Si è trattato di un parto precipitoso in una donna alla seconda gravidanza, a termine - spiega l'Ausl -. Hanno atteso alcune ore a casa prima di spostarsi verso l'ospedale e durante il tragitto hanno chiamato il 118, dopo pochi minuti la bambina è nata senza complicazioni. Il medico del 118 li aveva nel frattempo raggiunti quando la bambina era appena nata, assicurandosi delle buone condizioni di entrambe. Sul posto sono intervenuti sia l'ambulanza che l'automedica, per precauzione era stato inviato anche l'elicottero che però non le ha caricate vista la stabilità di entrambe. La neo-mamma con la bimba ha raggiunto il Ramazzini in ambulanza accompagnata dal personale medico e infermieristico del 118. Mamma e bimba stanno bene'.
Punto nascita chiuso Mirandola, ancora un parto in ambulanza. L'Ausl: 'Bimba nata in pochi minuti'
'Sul posto sono intervenuti sia l'ambulanza che l'automedica, per precauzione era stato inviato anche l'elicottero che però non le ha caricate'
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