Si allarga l'ufficio comunicazione dell'azienda ospedaliera di Modena. Ai giornalisti già contrattualizzati, il direttore generale Luca Baldino ha deciso di affiancare un nuovo 'supervisore'. L'incarico triennale, con un compenso lordo pari a 79.223 euro all'anno (circa 240mila euro in tre anni), è stato affidato con una delibera a firma dello stesso direttore generale di inizio marzo. Il ruolo, formalmente, è quello di 'Dirigente amministrativo addetto alla definizione e gestione del piano della comunicazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena'. Su tre candidati idonei, Baldino ha scelto Stefano Aurighi, gli altri erano i giornalisti Benedetta Bellocchio, già assunta in Ausl, e Gabriele Sorrentino, già assunto in Aou.
Già portavoce dell'ex presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, passato a dirigente dell'area comunicazione dell'assessorato alla salute della giunta Bonaccini, attualmente Aurighi era impiegato alla Agenzia di Informazione e Comunicazione della Regione.
Sanità Modena, nuovo dirigente alla comunicazione: incarico triennale da 240mila euro all'ex portavoce di Bonaccini
Ai giornalisti già contrattualizzati, il dg Luca Baldino ha deciso di affiancare una figura per 'la gestione del piano della comunicazione dell'Azienda'
Si allarga l'ufficio comunicazione dell'azienda ospedaliera di Modena. Ai giornalisti già contrattualizzati, il direttore generale Luca Baldino ha deciso di affiancare un nuovo 'supervisore'. L'incarico triennale, con un compenso lordo pari a 79.223 euro all'anno (circa 240mila euro in tre anni), è stato affidato con una delibera a firma dello stesso direttore generale di inizio marzo. Il ruolo, formalmente, è quello di 'Dirigente amministrativo addetto alla definizione e gestione del piano della comunicazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena'. Su tre candidati idonei, Baldino ha scelto Stefano Aurighi, gli altri erano i giornalisti Benedetta Bellocchio, già assunta in Ausl, e Gabriele Sorrentino, già assunto in Aou.
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