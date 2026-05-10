Modena di corsa con l'Accademia

La partenza è fissata alle ore 9.30 da Piazza Roma, con arrivo nello stesso punto, nel cuore della città. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, da 4 e 10 chilometri, che si snoderanno tra strade e piste ciclabili di Modena.

Lungo il tracciato e all’arrivo saranno presenti punti ristoro per garantire comfort e ristoro a tutti i partecipanti.

La manifestazione è aperta a tutti: si potrà partecipare correndo, camminando o praticando nordic walking, scegliendo liberamente il percorso più adatto. Un’occasione per vivere la città in modo attivo, all’insegna dello sport, della socialità e del benessere.

L’iniziativa ha anche un importante valore solidale: la quota di iscrizione è di 3 euro e l’intero ricavato sarà devoluto a Associazione Donatori Midollo Osseo - ADMO Emilia Romagna. Al momento dell’iscrizione verrà inoltre consegnata una maglietta da indossare durante la manifestazione.



Per consentire la manifestazione, oggi, domenica 10 maggio sarà sospesa la circolazione stradale, escluso i veicoli di soccorso, lungo il percorso: piazza Roma, largo San Giorgio, via Farini, via Emilia centro, largo Porta Bologna, viale Martiri della Libertà, viale Rimembranze, piazzale Risorgimento, viale Vittorio Veneto, largo Moro, via Emilia ovest, viale Italia, parco città di Londrina, parco Enzo Ferrari, via Emilia ovest, via Emilia centro, via Ganaceto, viale Monte Kosica, via della Manifattura Tabacchi, calle Bondesano, corso Vittorio Emanuele II, piazzale Basile d’Aleo, cortile d’onore Accademia militare, piazza Roma

