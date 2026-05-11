Non si è trattato di uno scherzo, né di una goliardata, e nemmeno di un gesto con finalità intimidatorie. Resta però un episodio capace di generare allarme e di provocare l’evacuazione del liceo Muratori a Modena, dove questa mattina — poco dopo l’ingresso degli studenti — è scattata una procedura di sicurezza.
Secondo le prime ricostruzioni, uno studente avrebbe estratto dallo zaino un grosso proiettile, verosimilmente un residuato bellico, con l’intenzione di mostrarlo al docente per chiedere una valutazione sull’oggetto. Un gesto che, pur compiuto presumibilmente in buona fede, ha immediatamente fatto scattare l’allerta.
Il dirigente scolastico, di fronte ad un potenziale rischio ed in via precauzionale ha disposto l'evacuazione della scuola e avvisato le forze dell’ordine. Nel giro di pochi minuti, i Carabinieri sono arrivati sul posto. Il proiettile è stato prelevato e collocato nel giardino dell’istituto, in un’area delimitata. Dopo le verifiche, i militari hanno stabilito che non era necessario l’intervento degli artificieri, ritenendo l’oggetto non pericoloso.
Concluse le operazioni di messa in sicurezza, l’allarme è rientrato e gli studenti sono potuti rientrare nelle aule dove le lezioni sono riprese regolarmente.
Modena, studente porta a scuola grosso proiettile bellico: allarme al Liceo Muratori
In via precauzionale l'istituto è stato evacuato, ma non è stato nemmeno necessario l'intervento dei carabinieri. Un gesto apparentemente in buona fede dello studente
Non si è trattato di uno scherzo, né di una goliardata, e nemmeno di un gesto con finalità intimidatorie. Resta però un episodio capace di generare allarme e di provocare l’evacuazione del liceo Muratori a Modena, dove questa mattina — poco dopo l’ingresso degli studenti — è scattata una procedura di sicurezza.
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