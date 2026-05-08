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Gli rubano l'auto davanti a casa, ritrovata grazie al GPS ai palazzoni di via Rep. Montefiorino

Gli rubano l'auto davanti a casa, ritrovata grazie al GPS ai palazzoni di via Rep. Montefiorino

Vittima del furto il referente del comitato per la sicurezza Modena merita di più Mattia Meschieri: 'Modena sempre più insicura'

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Un furto messo a segno con abilità nel cuore della notte e un ritrovamento che riporta al centro del dibattito cittadino il tema della sicurezza urbana. È quanto accaduto a Mattia Meschieri, referente del comitato Modena merita di più, da oltre un anno impegnato insieme a numerosi cittadini modenesi, in segnalazioni e video-denunce sulle criticità legate a degrado e insicurezza in città.
Secondo la ricostruzione, intorno alle tre del mattino ignoti si sono avvicinati all’auto parcheggiata sotto casa di Meschieri, hanno aperto con destrezza il lunotto posteriore, sono entrati nell’abitacolo e hanno manomesso la centralina, riuscendo a portare via il veicolo senza far scattare allarmi. Il proprietario si è accorto del furto solo al risveglio, quando ha trovato il posto vuoto.
La chiamata ai Carabinieri ha permesso di attivare subito la localizzazione tramite il GPS, rimasto fortunatamente operativo. Il segnale ha condotto i militari fino ai palazzoni di via Repubblica a Montefiorino, un’area già nota alle cronache per degrado e occupazioni abusive. Un dettaglio che rende la vicenda ancora più significativa: proprio quei palazzoni e quel contesto sono stati più volte al centro dei video-denuncia realizzati dallo stesso Meschieri, che negli ultimi mesi ha documentato situazioni di insicurezza e abbandono.
La sua testimonianza raccontata attraverso un video, che questa volta, lo riguarda direttamente, è amara e simbolica: 'Per mesi ho denunciato e documentato casi simili attraverso i video.
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Oggi, purtroppo, in questa città insicura e in certe aree fuori controllo, è capitato a me'.
Nel racconto emerge anche un particolare inquietante: 'La mia auto era parcheggiata accanto a un’altra vettura con documenti francesi e biglietti del traghetto dalla Tunisia. Spero davvero non fosse quella anche la destinazione della mia'.
Il ritrovamento ha evitato il peggio, ma per Meschieri resta un segnale chiaro: 'Per anni ho parcheggiato l’auto sotto casa e non mi è mai successo nulla. Oggi è capitato anche a me. È l’ennesima dimostrazione della totale insicurezza di questa città ringrazio di forze dell'ordine per la tempestività l'efficacia che hanno dimostrato in questo caso così come tutti i giorni'.
'Quello che mi fa pensare mi lascia stupito è il fatto che professionisti di questo tipo capaci di gestire centraline elettroniche e mettere a segno un furto in pochi minuti senza fare rumore si siano poi dimenticati di disattivare il GPS'. Sul caso indagano i Carabinieri
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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