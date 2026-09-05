Castelfranco, trova il garage occupato dopo le vacanze: denunciato 28enne straniero

Un insolito ed amaro rientro dalle vacanze ha interessato un residente di Castelfranco Emilia che, varcata la soglia di casa, si è accorto che la pertinenza del proprio immobile era stata trasformata nella dimora abitativa di un’altra persona.

Il proprietario di casa ha riscontrato evidenti segni di effrazione alla serratura d'ingresso del suo garage; ad allestire il bivacco abusivo è stato un 28enne già noto alle forze dell’ordine, il quale si era introdotto nel locale senza alcun titolo, nonché prelevato indebitamente l'energia dalla presa di corrente della struttura.

La vittima dell'occupazione si è presentata presso la Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia per sporgere querela, permettendo ai militari dell'Arma di avviare tempestivamente gli accertamenti e denunciare il giovane straniero. Nei confronti dell'uomo emesso foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Castelfranco Emilia per la durata di quattro anni.