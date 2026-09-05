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Stangata Tari a Carpi, Morelli: 'Serve un fondo comunale di compensazione'

Stangata Tari a Carpi, Morelli: 'Serve un fondo comunale di compensazione'

'Il Comune è socio Aimag e può contare su 1,4 milioni di dividendi ordinari già previsti a bilancio e sulla quota carpigiana del dividendo straordinari'

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Di fronte all'aumento della Tari a Carpi previsto per il 2026 - +9,9% per le utenze domestiche e +10,1% per quelle non domestiche - il referente carpigiano di Azione, Simone Morelli, lancia una domanda diretta all'amministrazione: 'Perché non istituire un fondo per alleggerire il peso della tassa su famiglie e imprese?'

'Il Comune di Carpi - ricorda Morelli - è socio Aimag e può contare su risorse significative: circa 1,4 milioni di euro di dividendi ordinari già previsti a bilancio, a cui potrebbe aggiungersi la quota carpigiana del dividendo straordinario Aimag, stimata in circa 3 milioni di euro sui 15,38 complessivi distribuiti ai soci e la Fondazione Cassa di Risparmio Carpi anche essa socia. Non possiamo lasciare che questi soldi restino solo una voce di bilancio, devono diventare leva di sviluppo per il territorio'.

Da qui la proposta di un fondo comunale di compensazione Tari, 'pensato non come semplice mitigazione visto l'aumento della tassazione, ma come strumento di rilancio economico: sostegno alle famiglie, premialità per i cittadini virtuosi e, soprattutto, respiro per le imprese schiacciate dal peso della tassa'.

Per le attività economiche, Morelli propone 'raccolta personalizzata in base alla reale produzione di rifiuti, frequenze di svuotamento flessibili, riduzioni per chi differenzia correttamente e un tavolo permanente Comune-Aimag-imprese per monitorare costi e qualità del servizio, evitando che la Tari diventi un freno agli investimenti'.

Accanto al fondo, la proposta include anche un ripensamento del sistema di raccolta - con cassonetti intelligenti nelle aree meno adatte al porta a porta e tariffazione puntuale - per contenere i costi alla radice, non solo compensarli a posteriori. 'Con questo fondo - conclude Morelli - vogliamo trasformare un aggravio in un'opportunità: meno pressione fiscale, più sviluppo per Carpi'.

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