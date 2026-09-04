'Caro sindaco, l'odore delle persone non basta: a Castelfranco serve l’odore dell’asfalto nuovo'

'A Castelfranco Emilia il sindaco Giovanni Gargano invita i politici del PD a ritrovare “l’odore delle persone”, richiamando in un suo post personale, la celebre espressione di Papa Francesco secondo cui il pastore deve avere “l’odore delle sue pecore”. Un’immagine suggestiva, che richiama alla necessità per chi amministra di stare tra i cittadini, ascoltarne le esigenze e conoscerne concretamente i problemi. Proprio per questo, però, viene spontaneo chiedere al sindaco: oltre ad annusare l’odore delle persone, perché non provate ad ascoltarne le richieste?' Così Andrea Cinti della Lega di Castelfranco.

'Da tempo a Castelfranco i cittadini chiedono la messa in sicurezza delle strade. In alcuni punti le fessure dell'asfalto, sono talmente profonde, da rappresentare vere e proprie trappole per le ruote delle bici. Stare “in mezzo alla gente” significa anche percorrere quelle strade, fare lo slalom tra buche e crepe, vivere lo stesso disagio provato dai cittadini, magari salendo proprio in sella ad una bici. Tante persone hanno segnalato il problema in tutti i modi possibili: nelle assemblee pubbliche, sui social, tramite gli sportelli ufficiali, con comunicati stampa, perfino tramite una petizione popolare fatta nella territorio di una frazione. Sembra, che il sindaco continui a fare promesse con tanto di metafore, ma come dice il proverbio dal dire al fare c'è sempre di mezzo il mare' - chiude Andrea Cinti.