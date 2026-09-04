Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Caro sindaco, l'odore delle persone non basta: a Castelfranco serve l’odore dell’asfalto nuovo'

'Caro sindaco, l'odore delle persone non basta: a Castelfranco serve l’odore dell’asfalto nuovo'

'Da tempo i cittadini chiedono la messa in sicurezza delle strade. In alcuni punti le fessure dell'asfalto sono così profonde da diventare trappole'

1 minuto di lettura

'A Castelfranco Emilia il sindaco Giovanni Gargano invita i politici del PD a ritrovare “l’odore delle persone”, richiamando in un suo post personale, la celebre espressione di Papa Francesco secondo cui il pastore deve avere “l’odore delle sue pecore”. Un’immagine suggestiva, che richiama alla necessità per chi amministra di stare tra i cittadini, ascoltarne le esigenze e conoscerne concretamente i problemi. Proprio per questo, però, viene spontaneo chiedere al sindaco: oltre ad annusare l’odore delle persone, perché non provate ad ascoltarne le richieste?' Così Andrea Cinti della Lega di Castelfranco.

'Da tempo a Castelfranco i cittadini chiedono la messa in sicurezza delle strade. In alcuni punti le fessure dell'asfalto, sono talmente profonde, da rappresentare vere e proprie trappole per le ruote delle bici. Stare “in mezzo alla gente” significa anche percorrere quelle strade, fare lo slalom tra buche e crepe, vivere lo stesso disagio provato dai cittadini, magari salendo proprio in sella ad una bici. Tante persone hanno segnalato il problema in tutti i modi possibili: nelle assemblee pubbliche, sui social, tramite gli sportelli ufficiali, con comunicati stampa, perfino tramite una petizione popolare fatta nella territorio di una frazione. Sembra, che il sindaco continui a fare promesse con tanto di metafore, ma come dice il proverbio dal dire al fare c'è sempre di mezzo il mare' - chiude Andrea Cinti.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelfranco Emilia, il magistrato Marcovalerio Pozzato è l'oste della 45esima Sagra del Tortellino

Castelfranco Emilia, il magistrato Marcovalerio Pozzato è l'oste della 45esima Sagra del Tortellino

Castelfranco: rapina uomo al distributore di benzina, arrestato

Castelfranco: rapina uomo al distributore di benzina, arrestato

Urta con lo specchietto del SUV donna in bicicletta e scappa: rintracciata e denunciata

Urta con lo specchietto del SUV donna in bicicletta e scappa: rintracciata e denunciata

Castelfranco, Boni: 'Rifiuti abbandonati e fototrappole: bene i controlli, ma perché solo adesso?'

Castelfranco, Boni: 'Rifiuti abbandonati e fototrappole: bene i controlli, ma perché solo adesso?'

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Articoli più Letti Spilamberto, pauroso schianto tra due auto

Spilamberto, pauroso schianto tra due auto

Trovato senza vita il 21enne scomparso da Ravarino

Trovato senza vita il 21enne scomparso da Ravarino

Ferragosto tra feste e sagre a Modena e provincia

Ferragosto tra feste e sagre a Modena e provincia

San Possidonio, azienda agricola con centro estivo: gravi irregolarità, attività sospesa

San Possidonio, azienda agricola con centro estivo: gravi irregolarità, attività sospesa

Articoli Recenti Amianto, buone notizie da Spilamberto: bonificata la baracca di via Ponte Marianna

Amianto, buone notizie da Spilamberto: bonificata la baracca di via Ponte Marianna

San Felice sul Panaro: al via la sagra di Rivara

San Felice sul Panaro: al via la sagra di Rivara

A Bastiglia torna la tradizionale Sagra di San Clemente

A Bastiglia torna la tradizionale Sagra di San Clemente

Bastiglia, presunta presenza di amianto sgretolato nell'ex porcilaia: l'Ona chiede lumi al Comune

Bastiglia, presunta presenza di amianto sgretolato nell'ex porcilaia: l'Ona chiede lumi al Comune