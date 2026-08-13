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Ferragosto tra feste e sagre a Modena e provincia

Ferragosto tra feste e sagre a Modena e provincia

A Modena torna il Cotechino Day. Feste di paese nella Bassa e in appennino

2 minuti di lettura

Il weekend di Ferragosto 2026 accende l'intera provincia di Modena, offrendo un ricchissimo ventaglio di eventi che spaziano dalle storiche sagre della pianura alle feste tradizionali dell'Appennino, fino alle aperture straordinarie dei monumenti culturali.


Bassa e Pianura

FINALE EMILIA (Massa Finalese) – Sagra dell'Anatra – Da giovedì 13 a domenica 16 agosto 2026

La storica kermesse dedicata alle carni da cortile propone i classici piatti della tradizione locale in un’atmosfera festosa. [2]

MIRANDOLA (Quarantoli) – Ferragosto a Tavola – Venerdì 15 agosto 2026

Una grande festa di paese interamente focalizzata sulla convivialità e sulla valorizzazione dei sapori autentici della cucina emiliana.

MARANELLO – Sagra dell'Assunta – Fino a venerdì 15 agosto 2026

All'Oratorio di via Trebbo si festeggia la patrona con stand gastronomici tradizionali, serate musicali e intrattenimento comunitario.

FIORANO MODENESE (Spezzano) – Fiera di San Rocco – Venerdì 15 e sabato 16 agosto 2026

Le celebrazioni tradizionali del paese proseguono a ridosso del Ferragosto con mercati, stand enogastronomici e animazione di piazza. [2]


Modena Città

MODENA – Cotechino Day al Mercato Albinelli – Venerdì 15 agosto 2026

L'immancabile appuntamento goliardico per i modenesi rimasti in città: panino col cotechino e lambrusco fin dalle 8 del mattino, quest'anno dedicato al giornalista Stefano Totaro.

MODENA – Apertura Straordinaria della Torre Ghirlandina – Da venerdì 14 a domenica 16 agosto 2026

Il monumento simbolo apre con orario continuato dalle 9:30 alle 19:00.

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Il 15 agosto alle ore 17:00 si terrà la speciale 'visita combo' con le Sale Storiche del Palazzo Comunale.

MODENA – Visite all'Acetaia Comunale – Da venerdì 14 a domenica 16 agosto 2026

Tour guidati speciali nei giorni festivi (ore 10:30, 11:30, 15:30 e 16:30) per scoprire i segreti dell'Aceto Balsamico Tradizionale.


Appennino

PAVULLO NEL FRIGNANO (Gaiato) – Sagra di Gaiato – Da venerdì 14 a domenica 16 agosto 2026

Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno in Appennino. L'evento offre il caratteristico pranzo di Ferragosto e la possibilità di pranzare e cenare sui terrazzamenti della parrocchia con una spettacolare e suggestiva vista sul Monte Cimone.

PAVULLO NEL FRIGNANO (Benedello) – Sagra della Beata Vergine Assunta – Giovedì 14 e venerdì 15 agosto 2026

I festeggiamenti nel piazzale della canonica propongono uno stand gastronomico ricco di prodotti tipici locali. Giovedì 14 il programma si apre nel pomeriggio con la tradizionale corsa podistica non competitiva 'Corribenedello'.

POLINAGO – Polinago in Festa – Da giovedì 13 a domenica 16 agosto 2026

Quattro serate nel cuore del paese con stand gastronomici aperti dalle 19:00 e un fitto programma musicale che spazia dai

successi di Sanremo al liscio.

FANANO – Fanano Città del Mirtillo – Da giovedì 14 a domenica 16 agosto 2026

Il borgo appenninico celebra il mirtillo nero del Cimone con menu a tema nei ristoranti, mercatini biologici, show cooking e percorsi di degustazione.

SERRAMAZZONI – Festa dei Matti – Venerdì 15 agosto 2026

La tradizionale e allegra sfilata estiva che porta musica, travestimenti e ironia lungo le vie della località collinare.

FIORANO (Riserva delle Salse di Nirano) – Ferragosto alle Salse di Nirano – Venerdì 15 agosto 2026

Apertura straordinaria festiva del Centro Visite Cà Rossa (9:00-12:00 e 16:00-19:00) per un Ferragosto alternativo immersi nella natura e nei vulcanetti di fango.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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