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Ospedale di Carpi, impianto di climatizzazione della Dialisi guasto: ventilatori per i pazienti

Ospedale di Carpi, impianto di climatizzazione della Dialisi guasto: ventilatori per i pazienti

Posizionati sistemi mobili per la climatizzazione degli ambienti in cui vengono effettuate le terapie, oltre ad alcuni ventilatori

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Nella giornata di ieri, mercoledì 12 agosto, si è verificato un guasto tecnico all’UTA (Unità di Trattamento dell’Aria) del servizio di Dialisi dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, segnalato al Servizio tecnico dell’Ausl di Modena che è intervenuto per le verifiche del caso e ha avviato le procedure necessarie per l’acquisto del componente di ricambio indispensabile al ripristino dell’impianto.

'Nel contempo insieme alla Direzione del servizio, guidata dalla dottoressa Simonetta Cimino, e alla Direzione sanitaria dell’Ospedale, rappresentata dal dottor Giuseppe Licitra, sono state individuate alcune soluzioni per garantire condizioni di comfort climatico adeguate ai pazienti che accedono al servizio per i trattamenti dialitici, tra cui il posizionamento di sistemi mobili per la climatizzazione degli ambienti in cui vengono effettuate le terapie, oltre ad alcuni ventilatori. Attualmente la soluzione adottata sta consentendo di mantenere un adeguato comfort termico per i pazienti e gli operatori - fa sapere l'Ausl -. L’Azienda si scusa con i pazienti e gli operatori per la situazione e ringrazia per la collaborazione e la comprensione'.

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