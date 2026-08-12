Urta con lo specchietto del SUV donna in bicicletta e scappa: rintracciata e denunciata

Gli agenti hanno dovuto vagliare i filmati delle telecamere stradali e tra 1000 veicoli in transito prima di arrivare all'individuazione del mezzo che aveva urtato una donna in bicicletta facendola cadere fortunatamente senza conseguenze. In particolare la donna è stata colpita dallo specchietto laterale del SUV alla cui guida c'era quella che sarà identificata come una donna che, appunto, dopo l'urto, non si era fermata.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno rilevato il sinistro e raccolto gli elementi disponibili: uno specchietto laterale rimasto sull'asfalto, la testimonianza di un passante che aveva visto un SUV allontanarsi e le condizioni della ciclista, soccorsa dal 118 e trasportata in ambulanza. Partendo dal frammento dello specchietto, che ha permesso di risalire alla marca e al modello del veicolo, e incrociando i dati dei varchi veicolari presenti sul territorio, la Polizia Locale ha passato in rassegna oltre mille veicoli, fino a identificare con certezza l'auto responsabile. La conducente è stata rintracciata e denunciata per omissione di soccorso, fuga e lesioni.

