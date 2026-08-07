Tragedia sul lavoro a Montese: operaio di 60 anni muore schiacciato dal ribaltamento di un muletto

Ancora un tragico incidente sul lavoro in provincia di Modena. Intorno alle ore 18 un operaio edile di 60 anni ha perso la vita nella frazione di Salto di Montese. L’uomo è rimasto schiacciato dal muletto che stava conducendo.

Secondo le prime ricostruzioni il lavoratore si trovava a bordo del mezzo all'interno di un'area di cantiere situata lungo la strada provinciale. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, il muletto ha perso aderenza e stabilità, ribaltandosi improvvisamente e precipitando in una scarpata adiacente. La caduta non ha lasciato scampo al conducente, rimasto intrappolato e schiacciato dal peso del veicolo.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con l'ambulanza e l'automedica, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia locale. Nonostante la rapidità dell'intervento e i tentativi di rianimazione, i traumi riportati nell'impatto si sono rivelati fatali e il medico del servizio d'emergenza non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio.

L'area del cantiere e il mezzo d'opera sono stati posti sotto sequestro per consentire i rilievi di rito.