Lite con coltello nel piazzale dell'R-Nord: un uomo ferito lieve

Poteva degenerare in modo ben più serio la lite scoppiata nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18, nel piazzale antistante all’ingresso nord del complesso affacciato su via Canaletto Sud. A far scattare l’allarme è stata la segnalazione di un cittadino che, assistendo alla discussione tra due uomini, ha riferito la presenza di un coltello. La chiamata ha immediatamente mobilitato un consistente intervento di Polizia di Stato e Carabinieri, giunti sul posto nel giro di pochi minuti.

Al loro arrivo, però, gli agenti non hanno trovato l’uomo indicato come aggressore. Hanno invece individuato la persona che aveva riportato una lieve ferita al braccio sinistro, in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuto all’alcol. Nonostante le condizioni, l’uomo era in grado di comunicare e di muoversi autonomamente, tanto da salire da solo sull’ambulanza arrivata sul posto per ricevere le medicazioni necessarie.

La vicenda si è dunque chiusa senza feriti gravi e senza ulteriori tensioni, ma ha riacceso l’attenzione su un contesto che si conferma fortemente a rischio.

