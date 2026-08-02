Zocca, rogo in azienda agricola: 500 animali in salvo

Dalle 7:40 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono impegnati a Zocca, in via Fontaneda, per un incendio che ha interessato un ingente quantitativo di rotoballe all'interno di un'azienda agricola.

​Il rogo si è sviluppato nelle immediate vicinanze di una stalla all'interno della quale erano presenti circa 500 animali. Grazie al tempestivo e coordinato intervento delle squadre di soccorso, l'incendio è stato circoscritto prima che potesse intaccare direttamente la struttura principale: nessun animale è rimasto ferito o coinvolto.

​Imponente il dispositivo di soccorso messo in campo, che vede attualmente operativi circa 20 uomini dei Vigili del Fuoco.

​Le operazioni di soccorso e spegnimento sono tutt'ora in corso. I vigili del fuoco stanno procedendo con lo smassamento e il minuto spegnimento dei rotoli di foraggio interessati dalle fiamme per evitare eventuali focolai residui.