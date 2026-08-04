Sassuolo, Emporio della solidarietà Il Melograno a Braida: 11 furti in tre mesi

Sono undici gli episodi di furti ed effrazioni commessi da parte di ignoti a partire da aprile 2026 ai danni dell’Associazione Il melograno ODV, colpendo duramente la sede dell’Emporio solidale che si trova nel quartiere Braida di Sassuolo, in via S. Simone 6. I colpi hanno arrecato diversi danni all’emporio e ai furgoni, rotture a serramenti e infissi, danni alla rete di recinzione, furto di attrezzi da lavoro e per il giardinaggio, cavi di alimentazione, ripetuto furto di carburante, pallet e cassette di legno, oltre che danni agli impianti.

L’ultimo episodio, avvenuto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto, ha lasciato per l’ennesima volta diversi danni alla sede e ai mezzi dell’associazione, tra cui: danni alla porta di ingresso dell’emporio con furto di derrate alimentari sia dal magazzino che dalla cella frigorifera, danni alle serrature e portellone di due furgoni con scasso e tentativo di furto dei mezzi, fortunatamente non andato a buon fine. Tuttavia i mezzi hanno riportato danni importanti, in quanto i malviventi hanno rubato il carburante dai serbatoi dei mezzi, praticando dei fori.

Questi ingenti danni, stimati al momento in circa 5.000 euro, mettono ulteriormente alla prova la tenuta dell’Associazione Il Melograno, che si occupa di contrasto alla povertà attraverso il recupero di eccedenze alimentari e la loro ridistribuzione a singoli e famiglie in situazione di fragilità.

I danni stimati sono una spesa imprevista da affrontare e un danno all’operatività dell’associazione stessa, che grazie ai numerosi volontari coinvolti impiega magazzino e soprattutto i mezzi coinvolti nell’episodio per il trasporto dei generi alimentari.

'Siamo profondamente addolorati dall’accaduto e ormai sfiancati dalla lunga serie di episodi che tra furti, scassi e danni, a partire dallo scorso aprile ci hanno toccati. La lista delle spese impreviste che dobbiamo sostenere per garantire l’operatività si allunga di volta in volta - commenta Piera Cavazzoni, presidente dell’Associazione Il Melograno -. Forza tenacia e impegno ci hanno sempre accompagnati nel compiere la nostra missione, ma ci sono momenti come questo che ci mettono davvero a dura prova ed è davvero difficile ricominciare. La nostra Associazione attraverso i due progetti Emporio Il Melograno e Arnia - La dispensa del distretto, arriva a sostenere circa 1000 famiglie in difficoltà che risiedono nel Distretto Ceramico. La consapevolezza dell’importanza di questi progetti, proprio perché rivolti ai più fragili, ci spinge ad andare avanti. Siamo in un momento in cui sempre più famiglie, ma anche persone con diverse fragilità vengono accolte e iniziano spesso un processo di reinserimento nella società.

Rimane totale e insindacabile la fiducia nelle Istituzioni. Ci siamo rivolti alle forze dell’ordine in occasione del furto con scasso in magazzino, ma ci rendiamo conto delle difficoltà che esse stesse devono affrontare quotidianamente. Questo ultimo episodio ci ha particolarmente segnati, e messi di fronte alla dura realtà di quanto anche la nostra associazione operi in condizioni di fragilità. Non abbiamo molto da chiedere, ma solo condividere con la cittadinanza e gli Enti le grandi difficoltà che siamo costretti ad affrontare. Noi stessi ci attiveremo per un impianto di videosorveglianza esterno collegato con le forze dell’ordine per cercare di scoraggiare nuovi furti. Come già precisato le risorse economiche a nostra disposizione sono già molto risicate e spese come queste mettono a dura prova il proseguimento delle attività'.