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Rifiuta identificazione e ferisce un Carabiniere: arrestato 19enne straniero

Rifiuta identificazione e ferisce un Carabiniere: arrestato 19enne straniero

In serata, in via Gallucci. Per trattenerlo militari obbligati all'uso dello spray urticante. Il giudice ha disposto l'obbligo di firma

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I fatti riportano a ieri sera, quando i Carabinieri della Stazione di Modena Principale hanno arrestato un giovane straniero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale al termine di un intervento eseguito nel cuore della movida modenese.
I fatti si sono verificati intorno alle ore 23:00 in via Gallucci, uno dei principali luoghi di aggregazione giovanile, durante un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione degli eventi delittuosi nel centro storico di Modena.
I militari operanti, con il supporto di personale della Polizia Locale, sono accorsi all’altezza dell’incrocio con corso Canalgrande per prestare ausilio agli operatori del 118, impegnati nel soccorso ad una giovane ragazza.
Nell’occasione, il compagno della donna - in palese stato di alterazione psicofisica dovuta all’ assunzione di sostanze alcoliche - inveiva contro i sanitari impedendo loro di svolgere correttamente il proprio intervento.
Alla richiesta di esibire un documento d’identità, il 19enne, che ne era sprovvisto, si è rifiutato categoricamente anche di fornire le proprie generalità e, con atteggiamento aggressivo e minaccioso, ha spintonato gli operanti dimenandosi energicamente al fine di sottrarsi al controllo. Durante le fasi del fermo, il giovane ha continuato ad opporre resistenza, sferrando a uno dei Carabinieri un calcio al volto che gli ha provocato lesioni refertate in 5 giorni di prognosi. Per condurre l’esagitato in condizioni di sicurezza negli uffici dell’Arma si è reso necessario l’impiego dello spray urticante.
L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo e all’esito dell’udienza tenutasi nella mattinata odierna, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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