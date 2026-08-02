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Modena, nomadi in via Divisione Acqui: ieri lo sgombero annunciato dal Comune, oggi riecco il campo abusivo

Modena, nomadi in via Divisione Acqui: ieri lo sgombero annunciato dal Comune, oggi riecco il campo abusivo

Questa mattina nel parcheggio dei Portali in via Divisione Acqui erano di nuovo presenti una decina di camper con tanto di panni stessi tra un albero e l'altro

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Appena ieri l'assessore alla sicurezza Alessandra Camporota aveva annunciato l'allontamento di diversi camper e auto di nomadi dai parchi e dai parcheggi cittadini di Modena. L'assessore aveva sottolineato anche la propria 'esasperazione' per una situazione irrisolvibile e che si ripresenta anche dopo poche ora l'allontamento.

Così è stato. Questa mattina nel parcheggio antistante i Portali in via Divisione Acqui erano di nuovo presenti una decina di camper con tanto di panni stessi su fili per biancheria installati tra un albero e l'altro del parcheggio. Una situazione indecorosa e che rende di fatto impraticabile l'area per cittadini e automobilisti.

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