Modena, nomadi in via Divisione Acqui: ieri lo sgombero annunciato dal Comune, oggi riecco il campo abusivo

Appena ieri l'assessore alla sicurezza Alessandra Camporota aveva annunciato l'allontamento di diversi camper e auto di nomadi dai parchi e dai parcheggi cittadini di Modena. L'assessore aveva sottolineato anche la propria 'esasperazione' per una situazione irrisolvibile e che si ripresenta anche dopo poche ora l'allontamento.

Così è stato. Questa mattina nel parcheggio antistante i Portali in via Divisione Acqui erano di nuovo presenti una decina di camper con tanto di panni stessi su fili per biancheria installati tra un albero e l'altro del parcheggio. Una situazione indecorosa e che rende di fatto impraticabile l'area per cittadini e automobilisti.