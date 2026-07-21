La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un uomo di 31 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di tentato furto aggravato.

Nella serata di ieri, alle ore 23.00, la Squadra Volante è intervenuta in Viale Martiri della Libertà su chiamata alla linea di emergenza 112NUE, da parte di uno “Street Tutor” che aveva segnalato la presenza di una persona che stava armeggiando attorno a un camper in sosta.





All’arrivo della Volante, il 31enne ha lasciato cadere una cesoia per poi darsi a precipitosa fuga in direzione di via Mascherella. Gli agenti si sono posti al suo inseguimento, riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo in Corso Adriano mentre cercava di nascondersi tra i veicoli.

Nel sopralluogo i poliziotti hanno constatato che due delle quattro biciclette, inizialmente fissate al porta bici del camper con catena antifurto, si trovavano appoggiate a terre nelle immediate vicinanze del veicolo, mentre una terza era stata occultata in un’aiuola del Parco Pertini; la catena era stata tranciata, verosimilmente con la cesoia che l’indagato aveva lasciato cadere prima della fuga, e un finestrino era stato infranto.

Il 31enne è stato anche denunciato per il reato di danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.