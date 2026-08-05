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Lite con coltello all'R-Nord: denunciato uomo di 27 anni

Lite con coltello all'R-Nord: denunciato uomo di 27 anni

L'uomo aveva l'arma da taglio di oltre 10 centimetri occultata nei pantaloni

1 minuto di lettura

Dopo la medicazione in ambulanza per un uomo stranieri, ferito lievemente al braccio durante una lite, si chiude con una denuncia per porto abusivo di arma da taglio anche l'intervento della Polizia di Stato sul secondo uomo coinvolto nella lite del tardo pomeriggio di ieri all'R-Nord di Modena. Gli agenti intervenuti, dopo aver separato i due, sono riusciti a riportare la situazione alla calma, procedendo alla loro identificazione.
Il 27enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica da verosimile assunzione di sostanze alcoliche, è stato trovato in possesso di un coltello di 10,5 cm occultato nella tasca dei pantaloni.
L’uomo, accompagnato in Questura al fine di verificare le sue esatte generalità e sottoporlo ai rilievi fotodattiloscopici a cura del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è stato anche sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza.
La posizione amministrativa dell’indagato è al vaglio della Divisione Anticrimine per l’adozione di idonea misura di prevenzione.

 

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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