Dopo i numerosi interventi dei giorni scorsi sull'appennino modenese, le squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute nel comune di Serramazzoni per domare l'incendio di un fienile. All'interno del fabbricato sono stivate circa 800 rotoballe di fieno. Il personale operativo lavora dalla notte per contenere le fiamme ed evitarne la propagazione alle strutture limitrofe. Nel corso dell'intervento sono stati tratti in salvo 60 capi di bestiame presenti in un capanno adiacente. Sul posto sono impiegate diverse squadre del comando provinciale di Modena. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso e non si segnalano persone ferite.
Serramazzoni: a fuoco un fienile con 800 rotoballe, 60 capi di bestiame in salvo
Vigili del Fuoco ancora in azione nella montagna modenese. Il rogo nella notte. Nessun ferito
Dopo i numerosi interventi dei giorni scorsi sull'appennino modenese, le squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute nel comune di Serramazzoni per domare l'incendio di un fienile. All'interno del fabbricato sono stivate circa 800 rotoballe di fieno. Il personale operativo lavora dalla notte per contenere le fiamme ed evitarne la propagazione alle strutture limitrofe. Nel corso dell'intervento sono stati tratti in salvo 60 capi di bestiame presenti in un capanno adiacente. Sul posto sono impiegate diverse squadre del comando provinciale di Modena. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso e non si segnalano persone ferite.
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