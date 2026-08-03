Modena, salvato un cerbiatto incastrato in una cancellata

Intorno alle 23:45 di ieri, i pompieri sono intervenuti a seguito della segnalazione per un piccolo cerbiatto rimasto incastrato tra le sbarre di una cancellata in un'abitazione di Modena. L'animale, spaventato e nell'impossibilità di liberarsi autonomamente, rischiava di ferirsi gravemente nei continui tentativi di fuga.

​Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del fuoco hanno utilizzato attrezzature specifiche per divaricare leggermente le sbarre metalliche della recinzione, operando con la massima delicatezza per evitare ulteriori traumi o lesioni al piccolo ungulato.

​L'intervento è stato condotto in stretta sinergia con i volontari del Centro Fauna Selvatica 'Il Pettirosso', giunti sul posto per prestare la prima assistenza all'animale. Una volta liberato con successo, il cerbiatto è stato immediatamente affidato alle cure del personale dell'associazione per gli accertamenti sanitari del caso e il successivo reinserimento nel suo habitat naturale.