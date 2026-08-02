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Seconda categoria Modena, il San Paolo pesca dalla juniores

Seconda categoria Modena, il San Paolo pesca dalla juniores

Tra gli innesti da segnalare in attacco Filippo Manno dalla Modenese, un giocatore che ha quasi sempre fatto categoria superiori

1 minuto di lettura

Pochi cambiamenti per il San Paolo che ha inserito più che altro giocatori della propria juniores, così come il mister, Christian Lodesani, che prende il posto di Chicco Zanasi tornato al Gaggio ma per la juniores visto che non farà più la Terza categoria. Tra gli innesti da segnalare in attacco Filippo Manno dalla Modenese, un giocatore che ha quasi sempre fatto categoria superiori.


Ecco lo staff tecnico e la rosa del San Paolo.

Allenatore Lodesani Christian (nuovo), viceallenatore Stefani Davide, preparatore portieri Iannicelli Matteo, collaboratore tecnico Galetti Alessandro, collaboratore Francia Marco.

La rosa

Portieri: Becchi Tommaso ('04), Dede Serge ('04), Tintorri Filippo ('06).

Difensori: Bisighini Simone ('03), D'Angelo Gianluigi ('07, promosso dalla juniores del San Paolo), Forghieri Andrea ('04, inattivo), Francia Tommaso ('05), Marin Guido ('95, Modenese), Marini Pietro ('04), Montecchi Matteo ('00), Pincelli Giovanni ('07, juniores), Raschi Simone ('94), Rovatti Marco ('02), Savio Filippo ('04).

Centrocampisti: Benozzo Diego ('07, juniores), Cavedoni Emanuele ('04), Dellacasa Emanuele ('03), Lodesani Giulio ('04), Progulakis Giacomo ('03), Stefani Davide ('03, Nonantola), Testa Giuseppe ('06, juniores).

Attaccanti: Ansaloni Matteo ('04), Fowe Sebastian ('94), Manno Filippo ('93, Modenese), Montecchi Federico ('07), Montecchi Marco ('04), Orlandi Giorgio ('02).

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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